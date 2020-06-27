«Это ужас!»: Поклонская заступилась за Собчак, которую побили в монастыре уральского старца Сергия

Журналистка Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь. Она хотела сделать расследование про скандального старца Сергия Романова. Там съёмочную группу побили и отняли камеру.

Старца Сергия называют «духовником Натальи Поклонской». На деле схимник сам приписал себе этот статус. Депутат Госдумы в разговоре с «КП» осудила нападение на журналистку.

— Реагировать, конечно же, в соответствии с законом, — сказала kp.ru Поклонская. — В любом случае, деталей никто не знает. Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна – девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. Согласны ли люди давать это интервью – это второй вопрос. Но нужно относиться уважительно даже к журналистам, это нормально. Я уверена, что будет, конечно, дана какая-то правовая оценка. Мне очень жаль, что так произошло. И я не поддерживаю любую негативную реакцию на журналистов.

Да, есть разные провокационные вопросы. Иногда человек не хочет общаться со средствами массовой информации. Тем не менее, не нужно применять силу. Тем более, к девушке.

Депутат сказала, что верующий не будет нападать на человека.

— По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Ну, в гости, в дом, к нему в обитель. Я так понимаю, что там не было отца Сергия, а были люди – прихожане, сотрудники. Не знаю, кто. И конкретно между теми произошел конфликт. Мне детали неизвестны.

Но, в любом случае, недопустимо такое радикальное настроение, оно не должно быт. Вера – она добрая, она не несет ничего негативного. Нельзя впадать в такую агрессию. Нужно знать границы. Вера – это добро. И кто совершил такое силовое воздействие, это не вписывается в правила верующего человека. Нужно держать свои эмоции в руках. Если не нравится какой-то журналист, съемочная группа или еще кто-то, в любом случае нельзя поднимать руку.

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