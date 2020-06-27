Ученые составили уникальную карту, где в Подмосковье обитает снежный человек

В Московской области, оказывается, тоже водятся йети… Так, по крайней мере, утверждают гоминологи - ученые, которые изучают снежных людей.

В распоряжении «Комсомольской Правды» оказалась карта, на которой отмечены 19 мест в Московской области, где за последние годы находили следы йети. На карте - окрестности Дубны, Лобни, Серпухова, Звенигорода, Наро-Фоминска, Хотьково и еще полутора десятков городов. (Еще две точки расположены в соседней Владимирской области).

«ИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ»

- Следы мы начали находить последние лет пять, - рассказал «КП» кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии Игорь Бурцев. - Их сейчас становится все больше. Но я не могу объяснить, с чем это связано.

По словам Бурцева, несколько лет назад в Раменском районе Подмосковья, под Бронницами, йети видела пенсионерка-дачница.

- Женщина работала на огороде, обернулась и вдруг увидела йети, - рассказывает специалист. - Она описывает его четко: высокий, покрытый густыми волосами. Она и сказать ничего не успела, как он стал таять в воздухе - от головы к ногам. Мы потом на место приезжали, женщина видела йети стоящим около столба и по описанию мы примерно прикинул его рост: 2 метра 70 сантиметров. И женщина не выпивоха какая-нибудь, пенсионерка, раньше в школе математику преподавала.

Летом 2018-го журналисты «КП» беседовали в деревне под Клином с бывшим нефтяником Михаилом Журавлевым, который уверен, что и сам столкнулся с йети. По его словам, он во время рыбалки услышал, как через камыши бредет что-то большое. Видел, как трещит тростник и идут круги по воде, но якобы само существо оставалось невидимым. А на следующий день он обнаружил на берегу в грязи отпечаток огромной ноги. Нам мужчина демонстрировал гипсовый слепок, сделанный с этого следа.

Где в Московской области видели следы йети.

«ПИРАМИДЫ» ЙЕТИ

Но большинство точек на карте московских гоминологов имеет отношение не к подобным следам в привычном понимании, а так называемым «меткам», которые якобы оставляет снежный человек.

Игорь Бурцев продемонстрировал корреспондентам kp.ru в лесу под Балашихой несколько подобных меток. Ученые их еще называют «пирамидами йети». Чаще всего это конструкции из веток, напоминающие обычные человеческие шалаши. Такие могли дети сделать. Или бомжи. Но гоминологи во многих случаях готовы привести тысячу аргументов, почему это дело рук именно йети.

- Внутри каждой такой конструкции вроде как перекрестия веточек поменьше. Мол, с точки зрения проживания в шалаше конструкция не имеет никакого значения.

- Якобы около каждого такого шалаша снежный человек (особенно этим «грешат» самцы) оставляет и другие свои метки. Например, приставляет к стволу ствол очищенного от веток дерева поменьше. Причем корнем кверху.

- Иногда на земле находят веточки, сложенные в фигуры вроде рун.

- Зачем йети занимаются такой бессмыслицей? Тут у ученых несколько версий. По словам Игоря Бурцева, это может быть как «игрой», имитацией человеческих построек, так и отметкой мест с хорошей энергетикой.

Тут уж, как говориться, хотите верьте, хотите - нет…

На сайте kp.ru мы опубликовали опрос, попросив читателей высказать собственное мнение. Кто делает эти «пирамиды» - дети, йети, бомжи или кто-то еще? Большинство респондентов (35%) считают, что эти «следы» оставляют сами ученые-гоминологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/666412" frameborder="0"></iframe> Корреспонденты "КП" пытались вызвать снежного человека - лешего.

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