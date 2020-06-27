В стране возможны временные перебои с продажей сигарет — к введению маркировки подготовились не все

С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка табачной продукции. Как выяснила «Комсомолка», немало предпринимателей-табачников не успевают подключиться к новой системе. Не грозит ли стране в связи с этим никотиновый голод или резкий скачок цен?

1,5 МИЛЛИАРДА МАРКИРОВАННЫХ ПАЧЕК

По словам Максима Королева, главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак», почти все, что курят россияне, производится в стране. Это 230-240 млрд штук в год. Лишь 2% сигарет на нашем рынке – импортные. Значит, правила маркировки в первую очередь легли на плечи табачных фабрик, локализованных в стране. Они все, по словам эксперта, давно готовы к нововведениям. К примеру, маркировку уже год наносят в «БАТ Россия» (British American Tobacco).

- С 1 июля прошлого года все сигареты маркируются средствами идентификации, - комментирует Олег Барвин, руководитель «БАТ Россия» по связям с госорганами. - За это время мы выпустили уже более 1,5 млрд маркированных пачек.

МЕЛКУЮ РОЗНИЦУ ПОДВЕЛ КОРОНАВИРУС

Но есть проблема на другом конце. Далеко не все продавцы готовы продавать пачки с маркировкой. По данным компании «Эвотор», по состоянию на середину июня лишь 54% несетевых магазинов готовы были сканировать код Data Matrix.

- По опыту кассовой реформы и внедрению маркировки обуви предприниматели всегда откладывают освоение новых инструментов до последнего, - объясняет Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке «Эвотор». - Скорее всего, магазины будут массово подключаться к системе маркировки 29-30 июня, а также в течение всего июля.

Эксперт добавляет, что притормозила подготовку к маркировке и пандемия.

- Крупные сети еще в 2019 году подключились к эксперименту, поставили новый софт и обкатали программу. Наиболее критичная ситуация у небольших магазинов, - говорит Максим Королев. - А для независимой розницы это существенные и достаточно обременительные затраты. Все это выливается в полную замену компьютеров, сканеров, специальных программ. Поэтому все мелкие магазины по стране тянули до последнего.

А тут еще коронавирус. С одной стороны, предприниматели были морально готовы вложиться, но технически это сделать ни в апреле, ни в мае было нельзя: все кругом было закрыто, включая их самих. Ни компьютер новый не купишь, ни услуги провайдеров и других специалистов не закажешь.

Королев считает, что из-за форс-мажорных событий разумным было бы пойти навстречу мелкой рознице и ввести отсрочку вступления требований обязательной маркировки сигарет.

УЙДУТ «НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ»

Что в таком случае получит покупатель после 1 июля? Сигаретные лотки, действительно, могут временно опустеть, но только в небольших продуктовых магазинах.

- Для специализированных табачных ларьков это основной бизнес, поэтому они должны были позаботиться обо всем заранее, - говорит Королев. - Иначе табачные лавки также уберут сигареты с витрин, но продолжат продавать сигары, вейпы и кальянные табаки до того момента, пока не уладят вопрос с маркировкой. Второй вариант — торговцы уйдут «на темную сторону». Будут продавать из-под полы за наличные. Тем более в маленьких населенных пунктах, как правило, стабильный контингент потребителей, который продавцы знают в лицо. Своим, конечно, будут продавать.

Но никотиновых бунтов оставшихся без курева людей не будет, уверены эксперты. В конце концов, есть те же супермаркеты, где сигареты точно будут продаваться.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Игроки рынка и эксперты утверждают, что не видят причин для повышения цен на сигареты. За время, которое отвели на подготовку, фабрики равномерно распределили затраты на внедрение новой системы.

- Максимальная розничная цена у нас указывается на пачке, - подчеркивает главред издания «Русский табак». - Она определяется в среднем за два месяца до попадания сигарет на прилавок.

Однако Максим Королев замечает, что цены на табак в России и так растут каждый год, основная причина — акцизы. Есть и другие факторы, которые могут повысить их стоимость. К примеру, подорожание сырья. Или решат обязать производителей использовать дорогостоящую самозатухающую бумагу – такая идея сейчас витает на законодательном уровне. Как бы то ни было, за все придется платить потребителю.