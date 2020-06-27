2020-06-27T20:18:14+03:00
Политика

В суде Гааги представили очередное «доказательство» запуска ракеты ЗРК «Бук»

Им стала склеенная запись телефонных переговоров
Александр БОЛГОВ
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Доказательством запуска ракеты ЗРК «Бук» в самолет стала склеенная запись телефонных переговоров подозреваемых.Доказательством запуска ракеты ЗРК «Бук» в самолет стала склеенная запись телефонных переговоров подозреваемых.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На судебном процессе по делу о крушении Боинга рейса МН17 в июле 2014-го в небе над Донбассом сторона обвинения представила, как написали многие СМИ доказательство запуска ракеты ЗРК «Бук» ополченцами. Им стала запись телефонных переговоров подозреваемых Леонида Харченко и Сергея Дубинского.

Якобы Дубинский звонил еще одному подозреваемому Олегу Пулатову и спросил о запуске ракеты. И будто бы Пулатов ответил ему что это «Бук» сбил «Сушку». Приняв это «доказательство, представленное украинской прокуратурой, суд лишь еще раз докажет фарсовый характер процесса. Поскольку по всем юридическим канонам запись, представленная Киевом не может являться доказательством.

Независимая экспертиза, проведенная силами специалистов и экспертов Малайзии, показала, что на пленке с записью разговоров присутствует несколько склеек. То есть это в лучшем случае отредактированная запись, а, вполне вероятно, просто сведенная воедино компиляция совершенно разных разговоров. В которых нетрудно из той же «Буковины» (регион Западной Украины) сделать «Бук» (ЗРК). К аналогичным результатам о подделке записей пришел и немецкий эксперт Норман Риттер, насчитавший 9 склеек в этой записи. Примечательно, что все эти выводы о склейках и редактуре, а то и компиляции записи были широко известны еще до начал судебного процесса, но суд эту информацию проигнорировал.

Точно также, как не стал суд и разбирать причины, по которым Украине не закрыла небо (или хотя бы несколько эшелонов или маршрутов МВЛ) для гражданских воздушных судов, а также интересоваться судьбой и показаниями гражданской авиадиспетчера, девушки, пропавшей через некоторое время после крушения злополучного «Боинга». Процесс с самого начала принял исключительно обвинительный характер, в котором ни о какой состязательности сторон не идет речи, а итоги судебного «следствия» будут подогнаны под уже известный результат. Который и требуется судьям даже не доказать, а просто резюмировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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