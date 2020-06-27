2020-06-27T22:15:46+03:00
Общество

Москва - добро, которым надо уметь наслаждаться

Корреспондент «КП», прожив в российской столице пять лет, пришёл к неожиданным выводам
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Корреспондент «КП» прожил в Москве уже пять летКорреспондент «КП» прожил в Москве уже пять летФото: Павел КЛОКОВ
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Москва - это, конечно, зло. И еще какое!

И ещё, кроме зла, лишний (и единственный) способ заработать денег.

А так нормальный, адекватный, вменяемый человек не поедет жить в Москву только ради того, чтобы жить в этом городе. Наслаждаться корабликами с Крымского моста, покупать в «Перекрестке» сгнившую редиску, спать в подземной духовке (которую в простонародье уже почти сто лет называют «метро»), стоять на проспектах и шоссе в пятикилометровых пробках, петлять целую вечность по историческому центру в поисках парковки, платить ползарплаты за квартиру, пилить полтора часа до работы в один конец, дышать выхлопными газами и в восемь вечера падать от усталости (причем неважно, где это произойдет, - дома на диване или на кассе в супермаркете).

При этом Москва - это и добро тоже.

Например, транспортная доступность. Первое, что приходит в голову.. Куда бы меня не забросило, я достаю смартфон, открываю приложение и устройство мне пишет, куда мне пойти и в какое время я смогу уехать (и автобус, господа, прибывает на остановку с астрономической точностью). Вообще-то это почти фантастика. Учитывая, что в маленьком городке, где я родился, работа городского транспорта зависела от того, похмелился ли тот или иной водитель. Звучит смешно, но это правда...

Про инфраструктуру можно не распаляться. Поликлиники, магазины, школы, детские сады... Всё в шаговой доступности.

Да и образовательная программа бьет ключом. У меня буквально под окном культурный центр «Вдохновение», в котором можно прослушать лекцию «Моё Ясенево. Два футбольных поля на Соловьином проезде». Чего еще надо, спрашивается?

Я уже не говорю о театре Вахтангова, Гоголь, простите, центре, Московской консерватории, Ленкоме, МХАТах, Театре российской армии, Сатириконе, не говоря уже об усадьбах, музеях, галереях, мемориальных квартирах, частных выставках, соборах и храмах.

А исторические места? А Красная площадь? А Коломенское? А Третьяковка? А Кремль в Измайлово?

Ну ладно, опустимся, как Шукшин, еще ниже - к статусу. Многие из нас (вы не поверите!) умудряются щеголять тем, что они москвичи. И считают географическое свое пребывание преимуществом перед жителями Кубани, Алтая, Дальнего Востока... И даже Ливен (хотя там во все времена жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет).

Ну что еще. Архитектура? К которой привыкаешь за один месяц. Круглосуточная работа магазинов? Водки можно и заранее купить. Большое количество концертов от Петросяна до Спивакова? Среди моих знакомых есть коренные москвичи, которые никуда не ходят... почему-то (культурные мероприятия, как правило, для приезжих, хотя бывают исключения).

Ну что еще? Самый весомый аргумент - медицина. Которая рядом. И то - бесплатная медицина стоит немалых денег. Но она рядом, да.

ИСТОЧНИК KP.RU

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