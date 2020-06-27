2020-06-27T22:47:08+03:00
Звезды

"Я клоун, а не оппозиционер": Михаил Ефремов сделал "политическое заявление"

Актер обратился к публике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер раскрыл правду по поводу своих выступлений на Youtube-канале "Гражданин-поэт"Актер раскрыл правду по поводу своих выступлений на Youtube-канале "Гражданин-поэт"Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Михаил Ефремов обратился к публике после сердечного приступа, который случился артиста 25 июня в годовщину смерти матери Аллы Покровской. Актер раскрыл правду по поводу своих выступлений на Youtube-канале "Гражданин-поэт".

Михаил Ефремов через своего адвоката впервые высказался о стихотворениях на канале "Гражданин поэт". "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", цитирует Ефремова сайт mk.ru. По словам адвоката, его подзащитный отметил, что клоун - это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений Михаил Олегович получал деньги. "Где я и где политика. Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике", - сказал при этом Ефремов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков.

В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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