"Я? Федька из Саратова". Смолов в Испании "гасит" грандов - гол "Барселоне" после мяча "Реалу"

Главное футбольное событие 27 июня - это игра форварда сборной России Федора Смолова в поединке против "Барселоны". Наш игрок вышел с первых минут в важной для команды из Виго игре и немало помог своей команде. Именно точный удар Смолова помог "Сельте" вырвать ничью. Встреча завершилась со счетом 2:2, и это очко помогло клубу Смолова оторваться от зоны вылета из высшей Лиги Испании. А вот "Барселона" должна молиться на поражение "Реала" - для каталонцев была важна только победа. Иначе не видать чемпионства в нынешнем сезоне.

После матча тренер "Сельты" сказал, что выпустил Смолова потому, что у него просто было больше сил, чем у остальных игроков:

- Мы выставили состав, который посчитали оптимальным. Нам удался очень хороший матч против «Реала Сосьедада». Однако некоторые игроки получили повреждения и отдали слишком много сил и эмоций. Мы не хотели рисковать, ставя их с первых минут в матче, когда соперник требует от тебя максимума. В таком плотном графике непросто играть, чувствуется усталость - сказал Оскар Грасия после поединка на пресс-конференции.

В восторге от игры Смолова остались не только в России, но и в самой Испании.

- Игрок для больших матчей - написали в официальном Твиттере Ла Лиги. Явно намекая на то, что Смолов хоть и забил два гола в чемпионате Испании за "Сельту", но зато каких! Первый случился в феврале в ворота "Реала", а сейчас - "Барселоне".

В личном Инстаграме Смолов отметился фотографией, которую подписал краткой: "Эй!". К нему в комментарии пришло немало знакомых.

- Остановите его кто-нибудь, - написал рэпер Pharaoh.

Для Смолова этот гол стал первым после возобновления сезона. В Испании делали паузу из-за пандемии коронавируса и в апреле этого года во время перерыва Смолов приходил в гости к Инстаграм на прямой эфир к журналисту Нобелю Арустамяну. И себя лично Смолов охарактеризовал достаточно просто.

Все помнят, что 20 лет назад в "Сельте" феерили два русских игрока - Александр Мостовой и Валерий Карпин. И Мостовой за классную игру в Виго получил прозвище "Царь". Сейчас же в атаке у "Сельты" играет Яго Аспас. Именно он летом 2018 года пробил тот самый пенальти в 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания, который отбил Акинфеев. И в Виго он - принц. Смолов же тогда сказал:

- Принцем называют Аспаса. Мостовой – царь, Аспас – принц, а я – Федька из Саратова, - сказал тогда Смолов.

В Испании на данный момент - три топ-клуба. "Барселоне" Смолов забил, мадридскому "Реалу" - тоже забил. 8 июля в гости к "Сельте" приезжает мадридский "Атлетико". И все теперь будут ждать, что же покажет "Федька из Саратова" в этой игре.