Сергей Степашин о матче «Динамо» - ЦСКА: Атмосфера была теплая. Динамовские фанаты поддерживали и ЦСКА

В субботу, 27 июня, на «ВТБ Арене», стадионе, который носит имя Льва Яшина, в Петровском парке состоялось столичное дерби «Динамо» - ЦСКА (0:0). Это была первая игра бело-голубых после перерыва, поскольку на прошлой неделе в команде сразу три легионера заболели коронавирусом, и матч «Краснодар» - «Динамо» был перенесен. Кстати, еще до вчерашнего вечера было не известно, смогут ли динамовцы играть основным составом, или придется выпускать молодежку. Но потом все разрешилось в пользу футбола и на поле вышли известные всем игроки.

Мы поговорили с членом совета директоров ФК «Динамо», экс-премьером правительства РФ Сергеем Степашиным.

- Сергей Вадимович, с удовольствием посмотрели матч по ТВ. Да и поддержка трибун была слышна, хотя пустили на стадион всего десять процентов…

Сергей Степашин - о матче Динамо - ЦСКА: «Хоть и ничья, зато атмосфера - тёплая. Болельщики сообща поддерживали обе команды» 00:00 00:00

- Действительно, самое приятное впечатление зрители произвели. Потому что болели искренне. Не было ни оскорблений, ни мата, ни грязи. А ребята, видно, что еще растренированные. Понятно, только выходим из этой пандемии... Но играли корректно. Сыграли как сыграли. А что касается зрителей, спасибо им огромное надо сказать. Замечательные ребята. Болели даже за ЦСКА. Это удивительно, когда «Динамо» болеет даже за ЦСКА.

- То есть вы заметили, что динамовские зрители за ЦСКА болели?

- Да. Некоторые кричали «Динамо» - ЦСКА!» Можете представить это на другом матче? Но самое главное, что мы возвращаемся все-таки к нормальной жизни. Пускай пока немножко корявенько с точки зрения футбола. Но, с другой стороны, мне очень радостно сегодня, потому что динамовец Смолов забил «Барселоне». Вот тебе, пожалуйста, бабушка, и Юрьев день. «Барселоне» русские футболисты забивают нечасто.

- Спасибо вам огромное, что вы нас тоже привлекаете. Мы с удовольствием посмотрели, поболели.

- На самом деле, действительно, было очень тепло по-настоящему, и не только из-за больших температурных колебаний, а потому что какая-то теплая обстановка. И старший тренер пришел, и уважаемые люди, и как-то все по-теплому. Может быть, чего нам не хватает в этой жизни, это теплоты отношений.

- А с кем вы сегодня еще пообщались на футболе, кроме болельщиков?

- Со Станиславом Саламовичем Черчесовым, с Анатолием Федоровичем Бышовцем, с Володей Пильгуем, с советом директором переговорили, с Юрием Соловьевым (председатель Совета директоров ФК «Динамо», Первый заместитель Президент-председателя правления Банка ВТБ, - Прим. ред.) о будущем «Динамо». Будущее «Динамо» будет хорошим.

- А простые болельщики – они же вас везде узнают. Что они вам говорят, когда видят вас?

- Я тоже простой болельщик. Говорят: будем побеждать! На футболе, как и в бане, все равны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я? Федька из Саратова". Смолов в Испании "гасит" грандов - гол "Барселоне" после мяча "Реалу"

Мяч форварда сборной России лишив ее победы в важном матче в гонке за чемпионство (подробности)