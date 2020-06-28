2020-06-28T00:57:29+03:00
Звезды

Исполнительница хита "Мальчик мой" Светлана Владимирская изменилась до неузнаваемости

Певица переехала в глухую деревню и стала жить затворницей
Ольга ЛИБГАРДТ
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О съемках клипа "Мальчик мой" Светлана вспоминает с любовьюО съемках клипа "Мальчик мой" Светлана вспоминает с любовьюФото: принтскрин видео.
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Имя Светланы Владимирской в начале 90-х гремело на всю страну, а ее хит "Мальчик мой" крутили на всех радиостанциях. Однако на пике славы артистка покинула шоу-бизнес и стала жить затворницей. Одни говорили, что она уехала в США, а другие сетовали, что знаменитость попала в секту.

Светлана Владимирская вот уже 20 лет живет в глухой деревне Петропавловка в Красноярском крае. Туда она переехала, когда вышла замуж за продюсера Марка Большого. Он работал с "Любэ" и Владимиром Кузьминым. Последний, к слову и познакомил Светлану с будущим мужем.

От Марка Владимирская родила трех дочек. Однако брак с ним не сложился. После развода певица вышла замуж за художника, родив ему сына. А недавно стала бабушкой.

Светлана признается, что редко выбирается из любимых мест, однако для Андрея Малахова сделала исключение. "Были сомнения, может быть, надо остаться в шоу-бизнесе. Но спустя много лет я поняла, что сделала все правильно. Нет сожаления, что переехала из Москвы и живу здесь", - рассказала вокалистка в эфире шоу "Привет, Андрей!".

На съемках программы Светлана Владимирская предстала в новом образе. Фото: Россия 1 Фото: принтскрин видео.

На съемках программы Светлана Владимирская предстала в новом образе. Фото: Россия 1Фото: принтскрин видео.

На съемках программы она предстала в новом образе - с длинными черными волосами и ярким макияжем. Присутствующая в студии Ангелина Вовк сначала даже не узнала певицу: "А в клипе вы снимались? Так изменились за это время".

О съемках клипа "Мальчик мой" Светлана вспоминает с любовью. Работа над видео заняла день, а когда ролик вышел, то моментально стал хитом.

"Такой живой и молодой голос, очень жалко, что ты ушла. Сейчас бы была очень востребованной артисткой", - посетовал Аркадий Укупник.

Однако Владимирская ни о чем не жалеет. "На все воля Бога, видимо так суждено. Построила себе дом кедровый, двухэтажный", - резюмировала она.

Светлана Владимирская "Мальчик мой".Первый клип на одну из лучших песен Светланы Владимирской "Мальчик мой" с одноименного альбома 1993 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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