Лера Кудрявцева впервые показала красавицу-жену своего сына

Лера Кудрявцева неделю назад улетела с дочкой Машей на Черноморском побережье. В Адлере телеведущая поселилась в санатории. Как оказалось, компанию звезде составили ее сын, красавица-невестка Анастасия и внук Лев.

Лера Кудрявцева семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Он младше супруги на 16 лет. В августе 2018-го у них родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" у Леры есть взрослый сын Жан, который вот уже несколько лет женат.

leratv Сынуля впервые разрешил себя сфотографировать. Жан

Этой весной блондинка подарила сыну на 30-летие дорогой автомобиль. "Я могу себе это позволить!", - заявила телеведущая. А он ей подарил внука, которого назвал Львом в честь деда - папы Леры.

Кудрявцева помогла Жану не только найти хорошую работу - парень работает продюсером на телевидении, но и купила квартиру. Молодой человек получил экономическое образование - окончил университет имени Плеханова.

Красавица-невестка Анастасия отдыхает вместе с теледивой.Фото: Социальные сети

Не забывает Лера и о внуке. Она души не чает в мальчике. Лев всего на два месяца старше своей тетушки Маши - дочки Кудрявцевой.

К слову, звезда обожает жену сына. Она впервые показала Анастасию. Родственницы сидели в кафе на берегу моря. "Моя любимая невестка-красавица", - подписала кадр телеведущая.

О Насте известно не так много. Она из очень обеспеченной семьи, родилась в Москве и является ровесницей Жана.

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