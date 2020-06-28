«13 лет прошло после развода, я уже нагулялся и хочу семью»: Николай Басков сделал неожиданное заявление

Только ленивый не обсудил, как во время самоизоляции похудел Николай Басков. Но как говорится, не диетами едиными. Во время пандемии артист презентовал клип «Зараза» и запустил шуточный флэшмоб, в котором приняла участие и его подруга Марина Федункив.

Артистка перевоплотилась в эпатажную мамзель, эдакую «грозу района» на шпильках.

В общей сложности этот шуточный ролик собрал около миллиона просмотров.

marina_phedunkiv Марина Федункив перевоплотилась в эпатажную мамзель

Поэтому, когда Марина пригласила Николая сыграть ее ухажёра в клипе «Лав стори», Басков незамедлительно выехал в подмосковный санаторий, где проходили съёмки видео.

А там и дискотека, «весёлые старты», настольный теннис и прочие забавы советской здравницы. Как раз во время парного забега на «весёлых стартах» Басков и Федункив случайно оступились и рухнули на асфальт. Николай остался цел, а Федункив сильно ушибла локоть.

Николай тут же помог пострадавшей подруге подняться. Чуть позже журналисты поинтересовались у Николая, когда же мы услышим про его новую «лав стори».

Артист признался, что провёл самоизоляцию в загородном доме у друзей, у счастливой пары, которая воспитывает замечательных детей.

nikolaibaskov Николай Басков сделал неожиданное заявление

- У моих друзей - Олега и Кати четверо детей. Это такое счастье, - поделился с kp.ru Николай Басков. - И глядя на них, я задумался о своей будущей семье...Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену.

Для меня уже не так важна яркая внешность девушки, главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома.

У меня уже были актрисы, модели и не медийные девушки, о которых я не рассказывал журналистам. Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ничего не ел, только траву щипал»: Резко похудевший Николай Басков вызвал оторопь

Артист уверяет — никакой пластики, только диета (подробности)