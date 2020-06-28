2020-06-28T10:29:16+03:00
Происшествия

В Новой Москве уличный конфликт закончился перестрелкой

Ранены два человека
Андрей АБРАМОВ
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Делом заинтересовалась полиция.Делом заинтересовалась полиция.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Субботним вечером, 27 июня, в больницу Первомайского поселения в Троицком округе привезли двух мужчин. Оба с огнестрельными ранениями, но живы. Очевидно нападавший стрелял из травматического пистолета. Убить им можно только с близкого расстояния.

Делом заинтересовалась полиция. Раненые рассказали, что они отдыхали у Елизаровского пруда в одноименной деревне. Там у них произошла стычка с другой компанией. Градус беседы накалился, дело шло к драке, но оппонент достал пистолет. Расстреляв обидчиков, неизвестный поспешил скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что пока ведется проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Уголовное дело еще не возбуждено. Все будет зависеть от степени вреда здоровью потерпевших.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве произошел еще один инцидент со стрельбой. Севастьян Путинцев вооружился боевым оружием и жестоко убил свою бывшую девушку, ее маму и маленького племянника, а потом покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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