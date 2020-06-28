Приговор по делу «Седьмой студии»: Государство показало, что есть не только крайности, но и центр

Дело "Седьмой студии" наконец завершилось.

Ситуация нагнеталась бесконечно, это надо было заканчивать как-то.

Сразу скажу - я очень рад как все закончилось.

Теперь можно позволить себе комментарии. Это необходимо, потому что во-первых, вокруг моих коллег-экспертов было много возни. Во вторых, меня, признаюсь, удивила реакция в ленте фб на приговор - похоже недовольны и те, и другие.

Очень мало вижу трезвых реплик. Разве что Аркадий Кайданов сформулировал точно:

"...Завершилась эта тягомотная бодяга приговором не самым страшным из возможных. Завершилась к неудовольствию поклонников режиссера и тех, кто жаждал его крови. Судили Серебренникова не за его неуправляемую гениальность и не за финансовые нарушения

... Судили Серебренникова за то, что в свое время он слишком приблизился к власть имущим, попытался вести с ними свою игру, не обладая житейской мудростью Олега Ефремова, Олега Табакова, Марка Захарова и Галины Волчек.

... Он получил условный срок. Его даже не расстреляли.

Времена, по большому счету, покамест еще практически вегетарианские, но правила игры вечные. Он ими пренебрег. Хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Если без эмоций и захлеба, приговор справедлив. Права на профессию Серебренников не лишен"

Вот этого точно никто не говорит - ни те, кто возмущаются мягкостью приговора, ни те, кто настаивает на канонизации невинно обвиненных.

В общем, дело "Седьмой студии" иллюстрирует ужасную закономерность: чем больше медийного шума - тем дальше от адекватности.

Поэтому скажу то, что для меня очевидно, то что говорил десяткам моих друзей последние месяцы, они не дадут соврать. Сказать публично я конечно не мог в ситуации когда все было так накалено... Все было бы истолковано как кампания против Кирилла и его коллег.

1. Процесс был безусловно политический. Схлестнулись именно политические силы. Я понятия не имею, кто конкретно, поименно играл против кого. Но то что Седьмая студия с самого начала была проектом с покровительством в верхах - это точно. Любой, кто говорил серьезно с Кириллом Серебренниковым до начала дела - это подтвердит. Я говорил. Мы не были дружны никогда, но общались. И даже после того, как я подписал письмо в поддержку Крыма (чему Кирилл очень возмущался, даже мне лично высказал), мы не теряли полностью контакта. Я приходил на спектакли Гоголь-центра. Некоторые мне были, мягко выражаясь, несимпатичны (типа М/Ученика). Некоторые - нравились (Кому на Руси жить хорошо) . Кирилл - безусловно состоятельный режиссер, это факт. Другой факт - чуждая мне идеология. Глубоко чуждая.

Но про "Платформу" - всем было понятно.

Это как фестиваль Кирилла и его друзей "Территория" - на афише первого феста было написано "При поддержке Администрации Президента". Или как фраза Марата Гельмана, которую десять лет назад он употреблял много раз на дню и над которой уже даже его друзья стебались - "Мне сегодня звонил Слава".

Теперь Марат - борец с режимом))...

Но совсем странно - когда люди начинают нести ахинею про насилие Системы над кристально чистыми художниками. Да нет, господа. Это разные системы воюют. Разговоры о чистом искусстве и башнях из слоновой кости уже во времена Флобера трезвыми людьми не воспринимались, а уж сейчас - тем более увольте...

2. Если бы процесс не был политическим - сроки были бы реальные. Никакие взятки и откаты сегодня не помогут. Мне не очень приятно это писать, но я должен вспомнить мой разговор с другим участником дела - Алексеем Малобродским. С Алексеем то я был очень близок. В Википедии написано только про директорство в Школе Драматического искусства с 2006 и в Гоголь Центре. Но профессиональным продюсером, простите нескромное напоминание, Алексей стал, работая с середины 90-х под моим началом в Золотой Маске. Потом я его и в Пасхальный фестиваль своим замом позвал. Так что Лешу знаю очень хорошо. И отношусь хорошо. И, не задумываясь, подписал прошение, чтобы его перевели из камеры под домашний арест.

Но дело то вот в чем. Года за полтора до начала дела "Седьмой студии" , в 2015-м, Алексей ушел из Гоголь-центра. Будучи у меня дома (я хотел позвать его на один проект, который позже сорвался), он горячо сетовал на то, что его вынуждают делать то, о чем мы теперь знаем из материалов дела. Я это и в глаза Алексею могу сказать. Зачем я это пишу? Во первых, как сказано выше, мне противны эти бредни про мучеников совести. Во вторых, я бы не вспомнил этих эпизодов, если бы грязь не выливали на наш театр и на моих коллег экспертов. Когда назначили экспертов, газета Коммерсант вышла с заголовком "Победил Горький". И с большой цитатой крупным шрифтом, где Серебренников говорит, что мы враги и что я его дерьмом поливаю))) Где это? Странный мазохизм))... Журналы уже и пьесы сочиняли, бездарные карикатуры на процесс Бродского))...

Про Елену Баженову, мою коллегу, супер-профессионала, которая сделала безусловно мощную экспертизу - и методологическую, и доказательную, пишут такое, что иногда руки разводишь. Типа той пьесы - где напоминают, что ее первое образование - инженерное. Но то что есть еще международная экономика - молчат. Молчат либералы и о том что она руководила финансовым департаментом Управления культуры огромного города, мегаполиса, 60 организаций культуры. Даже некоторые уважаемые мною люди, например Алексей Козырев (Alexey Kozyrev) позволяют комментарии как будто они все понимают и про обвиняемых и про "псевдо-экспертов". Я вот понимаю не все. Но Баженовой в этом деле верю точно больше чем Малобродскому и Серебренникову. Поэтому она и отвечает за финансы в нашем театре.

3. Всем моим друзьям - особенно после жесткого выступления прокурора - говорил, что Софья Апфельбаум не может быть в одном ряду с обвиняемыми. Это и в связи с тем, что я писал в пункте 1 (не она решала и не ей отчитывались) , и в связи с тем, что процедура отчетности в таких грантах очень мутная была (сейчас хоть как-то выстроилась). Так что Софью нельзя было обвинять, я уверен. Хорошо, что ее оправдали.

4. И вообще. Признать факты, признать полностью экспертизу и дать условно - это правильное решение. Государство показало, что есть не только крайности, "лагеря", но есть и центр. Это мудро. И идеологически, и гуманитарно. И стратегически это дает возможность маневра. Просто нужна внятная идеология и осмысленная культурная политика. Особенно в отношении молодежи. А с этим - пока проблемы. Надо спешить. Надо напоминать о функциях государства не только судебными поводами... Настоящая война - не на этом поле, а на творческом, семиотическом. Здесь консерваторы должны победить либералов.

Опубликовано на личной странице в Фейсбук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787322" frameborder="0"></iframe> Защита Серебренникова намерена обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно

Обвинение заявило, что студия режиссера похитила 129 миллионов рублей (подробности)

МНЕНИЕ

Сергей ШНУРОВ

Это шоу-жизнь: как Ефремов, Серебренников и Настя Тропицель сыграли свои главные роли

Сергей Шнуров написал колонку для kp.ru - о том, как кровавые перфомансы стали частью современного искусства (подробности)