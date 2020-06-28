Владимир Путин: Я сдаю тест на коронавирус раз в три дня. Слава богу, все отрицательные

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» рассказал, как часто он сдает тест на коронавирус.

- Регулярно, раз в три дня, четыре, - сказал Путин. - Слава богу, пока все отрицательные.

Глава государства не считает, что его визит в клинику в Коммунарке был ненужным риском.

- Я не думаю, - сказал Путин. - Зачем я туда пошел? Первое, что я хотел, посмотреть своими глазами, как там все устроено. Я всегда так поступал. Везде! Где бы что ни происходило. Но прежде, чем туда пойти, я проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ этой красной зоны. Был соответствующим образом экипирован. Правда, это не помешало главному врачу этой больницы заболеть. Это правда. Но такое бывает.

В тот момент коронавирус не добрался еще до премьера и министров.

- Тогда и Мишустин еще не болел, - признал Путин. - Поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне у меня была. Я считал, что это оправданный риск.

На вопрос «не пытались ли вас отговорить?» президент ответил, что, разумеется пытались.

- Разумеется, пытались, - сказал он. - Не то, что пытались - все были против.