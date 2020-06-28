Российские туроператоры отменяют зарубежные поездки на июль - что ждет владельцев путевок

- Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, - с таким заявлением выступила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По этой причине отменяются поездки на отдых за рубеж в июле.

О том, что туристам не светит отправиться на заграничные курорты, уже сообщили крупнейшие продавцы путевок. Среди них «Интурист», PEGAS Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, TEZ Tour.

Все компании предлагают несостоявшимся путешественникам переиграть свои планы. А именно — выбрать другие даты и направления поездок. Так, PEGAS Touristik готова перебронировать июльские путевки на любые удобные даты с вылетом с 1 августа по 15 октября этого года или с 1 по 31 июля следующего. «Интурист» отменил зарубежные туры с датами вылета до 16 июля и обещает перенести поездки без доплат на любую дату в этом или следующем году. TEZ Tour отменил туры в Турцию и на Кипр до 17.07, а в Грецию, Италию, Испанию – до 31.07. Заменить эти поездки можно будет турами на другие даты в Болгарию, Грецию, Италию, Испанию, Турцию и на Кипр.

Однако пока еще непонятно, когда на самом деле мы сможем выбираться за рубеж (кроме случаев поездок на лечение, работу и учебу, которые уже разрешены). По-прежнему нет ясности с возобновлением международного авиасообщения, сетуют в Российском союзе туриндустрии. Министр транспорта Евгений Дитрих тоже говорит о прогнозах неопределенно. По его словам, «пока еще жива надежда», что к некоторым перелетам в зарубежные страны все-таки удастся приступить до конца июля. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала журналистам, что начало активных поездок за границу будет зависеть от эпидемиологической обстановки как в России, так и в мире в целом.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Удастся ли вернуть деньги, если отказаться от поездки?

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала не требовать немедленного возврата денег, если поездка на отдых срывается из-за «коронавирусных» ограничений:

- Мы советуем договариваться о комфортных переносах туров. Потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, - заявила Догузова. В случае такого коллапса «турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу», добавила она.

Практикующие юристы пока не берутся спрогнозировать исход судебных процессов по требованиям о возврате денег за отмененные из-за коронавируса туры. Многое будет зависеть от конкретных обстоятельств, в том числе даты приобретения путевки, особенностей договора, жизненной ситуации клиента. В частности, у людей с инвалидностью и старше 65 лет могут быть более высокие шансы добиться возврата средств, отмечают адвокаты.

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