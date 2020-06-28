Вадим Ковалев, первый заместитель руководителя Общественного штаба: Наши наблюдатели внимательны к любым мелочам на голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет длиться еще несколько дней. И одна из важных тем обсуждения этого процесса: легитимность, прозрачность, чистота проведения голосования. Чтобы горожане были уверены, что весь процесс голосования проходит в рамках закона, на избирательных участках находятся наблюдатели. В этом году наблюдателей готовили впервые в новом формате. Из-за пандемии весь этот процесс проходил онлайн. И на помощь пришли высокие технологии. Как это происходило, мы поговорили с первым заместителем руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе Москве Вадимом Ковалевым.

Что такое Корпус наблюдателей Общественной палаты и зачем он нужен?

Общественная палата Москвы впервые организовала свой штаб по наблюдению за выборами в 2013 году. Тогда все проходило по видеотрансляции. И мы поняли, что нам не хватает своих глаз, своих руки и ног на месте. Мы ориентировались на наблюдателей от политических партий, но они присутствовали далеко не на каждом участке. К сожалению, даже самые известные, парламентские политические партии не смогли закрыть все 100% участков своими наблюдателями. И это происходило не только в Москве....

После того, как в законодательстве произошли определенные изменения, Общественные палаты регионов получили возможность подготавливать и направлять на избирательные участки своих собственных наблюдателей. Так у нас и сформировался корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Сейчас изменения в законодательстве пошли еще дальше, и на этом голосовании Общественная палата уже аккумулировала и направляла наблюдателей от различных структур — политических партий, НКО. Кстати, их оказалось примерно поровну, по 10 000 человек, плюс так называемые независимые наблюдатели, то есть просто граждане нашей страны, жители города, которые захотели лично наблюдать за процедурой голосования. Естественно, есть там и представители объединений наблюдателей — это такие продвинутые люди, для которых текущая кампания по голосованию уже не первая.

Что за люди становятся наблюдателями?

Это абсолютно разные москвичи, среди них есть и взрослые, состоявшиеся люди, и молодые ребята, студенты. У всех разная мотивация. Молодежь приходит в основном ради нового опыта, желания поучаствовать в чем-то интересном и даже захватывающем, прокачать свои навыки коммуникации. Для более взрослых, состоявшихся людей, у многих из которых есть собственный бизнес, участие в работе Корпуса наблюдателей - это чисто альтруистическая история. Они действительно хотят внести свой вклад в честные выборы, в то, чтобы у нас голосование прошло максимально транспарентно и открыто. Как и мы сами в Штабе, эти люди считают, что демократия начинается с чистых, честных выборов и поэтому принимают участие в нашей работе.

Важно отметить, что в последние годы у нас начала формироваться некая команда наблюдателей, которая приходит к нам уже не в первый раз. Например, на этом голосовании на участки вышли 21 464 наблюдателя, 4000 из них — это те, кто уже был наблюдателем прежде - на выборах президента, на выборах в Мосгордуму. Эти люди более опытные, и мы очень благодарны, что они у нас есть. Надеюсь, что с каждым годом у Общественной палаты Москвы будет все больше и больше таких друзей, наших коллег, а значит, мы сможем наблюдать еще эффективнее, значит, транспарентность избирательного процесса в столице нашей Родины будет только повышаться.

Чему и как учат наблюдателей? Что они должны знать и уметь?

Наблюдатели действительно проходят определенную подготовку. В этом году, учитывая пандемию коронавируса Covid-19, мы подготовили обучающий курс в формате онлайн. Это новые технически продвинутые программы. Мы рассказываем об основах законодательства, о том, какие есть у наблюдателя права и обязанности, когда он должен приходить на наблюдательный участок, как ему реагировать на возникающие ситуации, как при необходимости связаться с Общественным штабом, и так далее и тому подобное. В результате наши наблюдатели выходят на участки для голосования уже полностью подготовленными к своей работе. В этом году мы даже сделали специальный тест, который после подготовительного курса должны сдать все кандидаты в наблюдатели.

Люди у нас разные, есть и молодежь, которая жизни не представляет без гаджетов, и более взрослые наблюдатели, которые спокойнее относится к интернету и мессенджерам. Курс рассчитан на всех, по сути он представляет собой видеофильм, плюс мы постоянно связываемся по телефону. У всех наблюдателей на уровне районов или округов Москвы имеется ответственный за коммуникацию, поэтому мы все время на связи. И самое главное - в чем, собственно, и заключается мощь корпуса наблюдателей - если у нас происходит какая-то ситуация, нарушение или даже только подозрение на нарушение, группа разбора находится в нашем штабе на Тимура Фрунзе, 11 вместе с представителями политических партий и наблюдателями. В ней обсуждается ситуация — что же произошло на самом деле, потому что люди пишут одно, а на поверку часто бывает совсем другое. Все-таки не стоит забывать, что любые выборы, любое голосование - это политическая борьба. Часто люди в угоду своим политическим целям какие-то ситуации раздувают или даже откровенно придумывают.

Например, поступил сигнал, что на 70-м участке около входа собралась толпа. Местные жители фотографии делают, и мы начинаем проверку. Спрашиваем нашего наблюдателя, что происходит, и выясняется, что рядом находится Военный университет Министерства обороны, поэтому на данном участке традиционно голосуют военные. Все они есть в учетных книгах, то есть никакого нарушения как такового и нет, все нормально. И мы официально отвечаем, что выеденного яйца эта ситуация не стоит. В общем, если какие-то такие ситуации возникают, мы сразу звоним нашему наблюдателю, а потом уже, с уточненной информацией, обращаемся к председателю УИКа.

Можно ли оценить качество подготовки наблюдателей?

Подготовить получилось хорошо, но я боюсь, что люди начинают уставать. Учитывая, что процесс растянут на несколько дней, конечно, людям тяжело. На участке у нас обычно не один наблюдатель, а 4-5 человек в среднем, и мы очень надеемся, что они выработают механизм, позволяющий немного отдыхать, переключаться, чтобы глаз не замыливался. Но при этом участок должен оставаться под контролем.

Есть ли какие-то находки в подготовке наблюдателей, которые вы будете использовать в будущем?

Думаю, что онлайн-курс мы безусловно сохраним и будем совершенствовать. Практика показала, что для многих людей гораздо проще посмотреть видео: не надо никуда ехать через всю Москву, а если есть какие-то вопросы — можно просто отмотать назад и еще раз посмотреть. Конечно, для многих это более удобно и более комфортно. Онлайн-курс оставим, расширим и будем его дальше совершенствовать. Вообще информационные технологии мы планируем активнее внедрять и дальше.