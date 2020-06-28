Режиссер Алексей Учитель — про новую обнаженку Кристины Асмус: «Я был поражен!»

У каждого — своя самоизоляция. Кто-то застрял на Бали, кто-то забрался подальше в глушь, кто-то не выходит из городской квартиры. А вот режиссер Алексей Учитель («Прогулка», «Край», «Дневник его жены») завершает работу над новой картиной — «47», посвященной путешествию гроба Виктора Цоя в северную столицу после смертельного ДТП в 1990 году.

В беседе с литератором Александром Цыпкиным, по произведениям которого уже снимается сериал, режиссер вспомнил, как убедил Цоя сниматься в его картине и почему

ПРО ЦОЯ

«Когда мы снимали «Рок» в 1986 году, меня никто из той компании не знал — ни Гребенщиков, ни Гаркуша. Мало ли, кто я? КГБ или еще чего. И [чтобы наладить контакт] я выбрал самого молчаливого — Цоя. И сказал: «Слушай, Виктор, давай я приеду с оператором, камерой к тебе в котельную, и мы посидим с тобой смену — а он дежурил двое суток — и будем снимать. Ни одного вопроса, клянусь, не буду. Как есть так и есть. Потом придешь — посмотришь. Если не понравится — разойдемся». И это были первые кадры кочегарки, которые сейчас часто показывают. Много чего я там повидал: и приходили люди разные, и выпивали, но я честно сдерживал себя — не двигал ничего, не говорил «подойди сюда». Возможно, потому и получилось снять фильм. И потом они пришли на мою родную ленинградскую студию документальных фильмов в директорский зал всей группой «Кино» — посмотрели молча, вышли молча. Я думаю: елки-палки, чего там? Говорю: «Вить, ну скажи! Понравилось или нет?» И в ответ было одно слово: «Нормально». Это слово и дало мне резкий пропуск в жизнь. После этого никто не спрашивал, кто я такой и с чем меня едят».

Кадр из фильма "Рок"

ПРО НОВЫЙ ФИЛЬМ

«Когда произошла страшная авария (Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года после столкновения его «Москвича» на встречной полосе с автобусом «Икарус», за рулем которого был Янис Фибигс, на трассе Слока — Талси — Авт.) из не вошедшего в «Рок» материала мы смонтировали картину «Последний герой», тогда я и познакомился с водителем «Икаруса», который был за рулем, и со следователем говорил. Тогда это у меня и засело. Когда едешь и не знаешь, кто такой Цой...а потом жизнь круто меняется (водитель был признан невиновным, но тем не менее стал известен на весь СССР — Авт.). История нашей картины «47» начинается с аварии, а дальше начинается путешествие автобуса с гробом Цоя в Петербург. Своеобразное роуд-муви. Тот, кто за рулем, не знает, кто все эти близкие Цою люди (Рикошет в исполнении Ильи Деля, жена Наталья Разлогова в исполнении Паулины Андреевой и т.д.), а они не знают, что это за водитель.

Лет 7-8 назад Саша Гоноровский («Край», «С пяти до семи») написал сценарий, но мы не стали снимать. Я думал, что она неактуальна, но интерес к Цою с каждым годом все больше и больше растет. Это загадка, которую никто не разгадает. При всем уважении и к Высоцкому, и к Окуджаве, по тому, как часто поют, Цой обогнал их».

asmuskristina В декабре я снялась в полнометражном фильме Китобой Это не хоррор)))), это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата Уууфь))) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты Студия: @rockfilms.ru Производство: Россия, Польша Ген. продюсер: Алексей Учитель Режиссёр и сценарист: Филипп Юрьев Оператор: Михаил Хурсевич, Яков Мирончев Какой образ из фильма понравился вам больше?

ПРО АСМУС

«На нашей киностудии «Рок» мы снимаем и полнометражные дебюты. Один из моих учеников Филипп Юрьев семь лет писал сценарий картины «Китобой», который потом снял на Камчатке. Потрясающая история, скоро покажут на одном из крупных фестивалей, если он состоится. Так вот, по сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка [из секс-чата]. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус. Она прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие. Потом выходит фильм «Текст», происходит вся эта история (после обнаженных сцен с Иваном Янковским мужа актрисы Гарика Харламова закошмарили как рогоносца, в итоге пара разводится и уверяет, что кино тут ни при чем — Авт.). И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене. Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей 10 минут фильма, она посмотрела и говорит: «Все. Давайте. Когда снимать?». Я переспросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?». «Это мое дело», - сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!».

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