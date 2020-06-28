Юлия Ефимова и Дарья Клишина набирают формы: новые пляжные фото спортсменок

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», - подписала снимок Юлия Ефимова, которая явно прибавила в весе. Нет, выглядит 28-летняя спортсменка потрясающе, но уже не так, как в момент подготовки к главным стартам.

pryanya93 Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике Всем хорошего дня

Напомним, что Олимпиаду в Токио отменили, и к каким соревнованиям теперь готовиться – непонятно. Мало того, Игры, перенесенные на следующий год, вообще могут не состояться. Об этом говорил, и президент МОК Томас Бах, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мало того, на этом в Стране Восходящего Солнца уже делают политику. Так, кандидат от оппозиционной партии Таро Ямамото недавно заявил, что если займёт пост главы Токио, то распорядится вообще отменить Игры.

dariaklishina Smile I wish you begin this weekend with something nice and enjoyable!

Впрочем, не будем о грустном, а лучше полюбуемся и на прыгунью в длину Дарью Клишину. Видно, что и она, отнюдь, не истомляет себя тренировками.

«Я желаю вам начать этот уик-энд с чего-нибудь приятного и приятного!», - призывает 29-летгняя спортсменка.

Кстати, Клишина остается единственной российской легкоатлеткой, которая имеет допуск к международным соревнованиям (которых пока, правда, нет). А вот все другие наши атлеты оказались в подвешенном положении. Международная федерация легкой атлетики требует с нашей федерации до 1 июля заплатить штраф в 5 млн долларов за старые допинговые дела. Российская сторона пока на этот рэкет не поддается.

А вот кто не теряет спортивной формы, так это художница Александра Солдатова, которая после жесточайшего стресса (писали чуть ли не о попытке суицида) мечтает вернуться в сборную.

«Лето, скорее бы на полную катушку», - пишет в соцсетях известная гимнастка.

Словом, за всей этой летней идиллией скрываются большие подводные камни.

Но мы верим, что красота спасет спорт…