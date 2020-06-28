В России введут минимальный размер алиментов, он может составить около 5 тысяч рублей

Сейчас размер алиментов в России определяет 81-я статья Семейного кодекса. Там все четко: на одного ребенка – четверть дохода родителя, на двух – треть, на трех и более – половина. Но увы, довольно распространенная картина, когда отношения между бывшими супругами настолько испорчены, что они всячески скрывают свою зарплату, работают «всерую», лишь бы только не отчислять на ребенка свои кровно заработанные. Вот и получается, что крутой бизнесмен получает «на бумаге» 12 тысяч рублей, а на своего отпрыска отправляет и того меньше – 3 тысячи рублей. На такие деньги малыша не то что обуть и одеть невозможно, даже прокормить проблематично.

Чтобы убить на корню подобные ситуации, Минюст разрабатывает проект поправок в законы. По ним будет установлен минимальный размер алиментов. Каким он будет? Точной информации пока нет. Известно лишь, что он будет привязан к прожиточному минимуму. Можно предположить, что каждого из родителей обяжут обеспечивать хотя бы половину прожиточного минимума ребенка. Эта величина изменяется от региона к региону, но в среднем по стране составляет в 2020 году – 9311 рублей. То есть минимальный размер алиментов (опять же в среднем по России) может составлять около 4650 рублей.

Адвокат по семейным делам Андрей Сарычев в комментарии «Комсомолке» заявил, что предложения Минюста хороши в теории, однако с их реализацией на практике могут быть проблемы.

- Во-первых, у нас есть трудовое законодательство, по которому с размера зарплаты человека на алименты может удерживаться не более 70%. И если официальный заработок человека будет небольшим, то Семейный и Трудовой кодексы войдут в противоречие. Во-вторых, у нас уже сейчас существует большая проблема с взыскиванием алиментов. Даже несмотря на то, что за их неуплату ввели административную ответственность в виде обязательных работ. Если поднять нижний порог алиментов, то этих невыплаченных алиментов станет еще больше. Поэтому ощущение, что власти вместо того, чтобы улучшить качество супа, пытаются сейчас улучшить качество ложки, - считает Сарычев.

Напомним, по итогам 2019 года в России были присуждены, но не выплачены алименты на сумму 152 млрд рублей (рост просроченной задолженности на 13%). Средний размер алиментных платежей по стране составляет порядка 7500 рублей на одного ребенка.