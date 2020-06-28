"Пока не могу раскрывать подробности": сын изолировал Бари Алибасова

В июне прошлого года Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб, попал в больницу, где его спасли, а после выписки отправился на ток-шоу с рассказом об исцелении. Публика, наблюдающая за ЧП в жизни продюсера «На-На», только успевала усваивать новую информацию. Что и как пил, чем и где лечили, опровержения и подтверждения диагноза, пропажа кота, самого Бари, потом все нашлись, суд к производителям «Крота», романтик с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной, конфликт из-за квартиры с ней же – это еще не все события последнего насыщенного года Бари Каримовича.

Все они были востребованы зрителями. Но пандемия внесла коррективы в жизнь многих персон, которые периодически зарабатывали на карманные расходы походами на различные ток-шоу и интервью на ТВ. После громкого скандала (настоящего или выдуманного) звезда еще пару лет может «кормиться» последствиями. Таких героев много: Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Карина Мишулина и многие другие. Алибасов с сыном тоже не бесплатно ходили по телепроектам. Последний раз были в апреле. Но с весны на ток-шоу зовут реже, гонорары стали меньше. Конкуренция выросла – нужен очень громкий скандал. И вот совпадение – 4 июня в годовщину отравления жидкостью для прочистки труб Бари Алибасов «пропадает». Его местонахождение знает только сын, а к концу месяца намечается кульминация – Бари Каримович опять в больнице. Так что же случилось – действительно Алибасов в психушке или это инсценировка ради пиара?

Бари Алибасов перестал отвечать на телефонные звонки в начале месяца. И вот на этой неделе появилась информация о его госпитализации. Изолировал продюсера от журналистов, Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, Ольги Шукшиной и приятелей – сын Алибасова. Мы позвонили Бари Алибасову-младшему.

В июне прошлого года Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в больницу, где его спаслиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Про отца расскажу в понедельник. Пока не могу раскрывать подробности, - сообщил kp.ru Алибасов-младший.

Тогда мы попробовали застать Бари Каримовича дома, но дверь квартиры продюсер не открывает. Вот что рассказали нам соседи Бари Каримовича: «Давно не видели. «Скорую» тоже не видели. Сын приезжал к нему раньше еще. Мы в пропажу не верим – подлечится решил!» Весной соседи встречали Бари Каримовича навеселе – и на улице, и в магазине. После ЧП с «Кротом» Алибасов принимал таблетки, так как последствия для здоровья были необратимыми. К тому же, у продюсера сузился пищевод, поэтому помимо лекарств, он должен был контролировать состояние здоровья. И уж точно алкоголь артисту противопоказан.

Проблемы со здоровьем у Алибасова действительно были, все лечение контролирует сын. Дочка Лидии Николаевны Ольга Шукшина и сейчас на связи с Алибасовым-младшим. Говорит, что капельницы и лечение для отца организовывал он. Единственный наследник за отца волновался: недавно рассказал, что папа спрятал дома крупную сумму денег – искали потом вместе и долго. Мол, после «Крота» даже провалы в памяти начались – вот такая травма нервной системы случилась.

Пока доктора приводят Бари Каримовича в чувства, возникли маловероятные версии: «Мол, как бы сын не упек продюсера в психушку, опасаясь, что тот растранжирит наследство». Как говорят коллеги продюсера, волноваться о непорядочности Бари-молодого не стоит: он заботится об отце, а скандалы у них если и бывают, то «на публику». Алибасов-младший и отца подлечил, и контролирует, чтобы тот не распродал недвижимость – были опасения и намерения разменять шикарную квартиру на меньшую, чтобы жить на вырученные деньги. Ну а ради красного словца в телепередачах может добавить художественного вымысла – умеючи не сложно сделать любой сюжет «документальным» и скандальным, как требуется для рейтингов. Хочется надеяться, что в этот раз Бари Алибасову помогали такие же квалифицированные врачи, как год назад и он скоро появится в ток-шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723656" frameborder="0"></iframe> Сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов.После истории с «Кротом» все заговорили о многомиллионном наследстве Бари Алибасова. Но есть ли у продюсера эти миллионы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын контролирует лечение Бари Алибасова»: солисты «На-на» переживают за продюсера, который попал в психиатрическую клинику

По слухам, последнее время Алибасов выпивал, из-за чего попал под наблюдение врачей (подробности)