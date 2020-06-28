Лунный календарь на июль 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 июля, среда

11-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Четко представляйте себе свою цель. Чем детальнее она вам видится, тем быстрее будет движение к ней. Контролируйте свои эмоции и не растрачивайте энергию на второстепенные занятия и пустых людей. Ну и, конечно, этот день стоит до предела занять, чтоб не было времени на соблазны.

Именинники: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

2 июля, четверг

12-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце

Сегодня очень важно сказать спасибо тем, кто сделал вам что-то хорошее. Не скупитесь на хорошие слова и добро придет к вам еще раз. Или даже не один раз.

Вполне вероятно, что придется сделать непростой выбор между духовным и материальным. И вот тут с принятием решения спешить не стоит.

Именинники: Варлам, Иван, Мария, Паисий.

3 июля, пятница

13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Все слышали выражение «работать над отношениями»? Сегодня как раз такой день. Стоит быть повнимательнее с друзьями, родными и любимыми. Устройте для них что-то приятное сводите на прогулку и порадуйте гастрономическим сюрпризом.

Именинники: Андрей, Глеб, Елисей, Иван, Инна, Лазарь, Лука, Наум, Римма.

4 июля, суббота

14-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Насыщенный энергией день. Сейчас есть шанс исправить ошибки в работе и в личных отношениях.

Если собирались начать очищение организма, отличный момент для этого.

Хорошо также отправляться в деловые командировки или в поездки.

Именинники: Алексий, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.

5 июля, воскресенье

15-й лунный день. Полнолуние Луна в Козероге.

Луна на пике своей силы. Сегодня стоит набраться терпения: будет непросто общаться с коллегами и семьей. Но расслабляться не стоит. Важно довести до логического конца все начатое.

Именинники: Василий, Геннадий.

6 июля, понедельник

16-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Увы, понедельник явно не получится активным и деловым. Все силы уйдут на «перезагрузку программы». Вам предстоит перестроиться с одного вида деятельности на другой. А для этого надо как следует отдохнуть. Так что не пытайтесь занять себя чем-то важным.

Именинники: Агрипина, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Петр, Федор.

7 июля, вторник

17-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

И опять не лучший день для работы. Необходима подпитка приятными эмоциями. А значит, планируем встречи с друзьями, походы в музеи или на природу. Вы знаете, что поднимает вам настроение и доставит радость – именно этим и стоит заняться.

Именинники: Антоний, Яков, Иван, Никита.

8 июля, среда

18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Сложный день: перепады настроения, рефлексия, паника, связанная с будущим. Постарайтесь держать себя в руках. Символ дня – зеркало. Все, что вы получите сегодня, будет отражением ваших недавних действий.

Именинники: Василий, Денис, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Федор.

9 июля, четверг

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Следует буквально во всем удвоить внимание. Для дня характерна повышенная травмоопасность и к тому же судьба будет проверять вас на прочность. Появятся первые результаты труда и тут важно не отпустить ситуацию, а невозмутимо продолжить работу.

Именинники: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

10 июля, пятница

20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Очень женский день. Луна наделяет представительниц прекрасного пола особой силой. Стоит использовать это для достижения своих целей и очарования своего избранника.

Благоприятный день для свиданий, а также для зачатия.

Именинники: Амвросий, Георгий, Ивана, Мартин, Самсон.

11 июля, суббота

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне

Время активных действий, креатива. Наконец, можно решиться на сложные дела. Но не следует забывать про основательную подготовку к такому серьезному рывку. К тому же, лучше браться за сложное стоит не в одиночку, а в компании единомышленников.

Именинники: Герман, Иван, Кир, Павел, Сергей.

12 июля, воскресенье

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Удачны новые начинания – и дело будет спориться, и недоброжелателей удастся поставить на место без ущерба для себя.

Отличный момент для встречи с друзьями и для любовных свиданий.

А вот от дальних поездок пока откажитесь, от них не будет желаемого эффекта.

Именинники: Павел, Петр.

13 июля, понедельник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День получения знаний, обращения к истокам, общения с предками, родственниками. Важно проявить внимание к представителям старшего поколения, показать их значимость.

Появится шанс взглянуть на свои проблемы, дела с новой точки зрения, многое понять и исправить. Для этого дня характерна обостренная интуиция и удача в делах.

Именинники: Андрей, Арсений, Василий, Иван, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля, вторник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Нестабильный день. Многих из нас будет подбрасывать, словно на американских горках: от прекрасного настроения к ярости и обратно. Стоит быть осторожным, чтобы не сорваться на окружающих. Постарайтесь не расходовать понапрасну энергию, ее сейчас не так много!

Именинники: Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Никодим, Петр.

15 июля, среда

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

День мужской энергией. Сегодня мужчины при помощи своего обаяния смогут решать практически все вопросы. Женщинам стоит быть с ними начеку, особенно, если в их планы не входят краткосрочные интрижки. А вот семейные пары от этого энергетического потока только выиграют: в отношениях появится особая изюминка.

Именинники: Ювеналий, Фотий.

16 июля, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

День мудрости, созерцания, систематизации полученного опыта. Не принимайте никаких поспешных решений. Только обдуманные поступки и слова. Лучше обойтись без особой активности: самое время прислушаться к себе и сделать для себя что-то важное – как в духовном, так и в физическом плане.

Именинники: Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля, пятница

26-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Сложный день, который, скорее всего, принесет скандалы и дрязги. Энергии все меньше и некоторые предпримут попытки восполнить ее за счет других. Следите за собой и не старайтесь кого-то унизить или поддеть, сейчас последствия могут быть очень печальными и тяжелыми.

Откажитесь от покупок и публичных выступлений. Не лучший момент и для переговоров.

Именинники: Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татьяна, Федор.

18 июля, суббота

27-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Хорошо в этот день начинать нечто такое, что будет продолжаться несколько лет – новый бизнес, например. Или можно записаться на курсы мастерства, приступить к учебе. Благоприятный момент для заключения брачного союза

Интуиция обещает быть на высоте, так что смело принимайте важные решения. Постарайтесь не расходовать силы по пустякам, принимайтесь за глобальные задачи.

Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Сергей.

19 июля, воскресенье

28-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Хорошее настроение, приятные встречи – вот что ждет нас сегодня. Используйте день с толком: укрепляйте семью, дружеские связи. Доставьте себе удовольствие и проведите день так, как считаете нужным именно вы.

Благоприятно заниматься строительством, воспитывать детей и делать покупки.

Именинники: Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Лукиан, Марфа.

20 июля, понедельник

29-й/1-й лунный день. Новолуние во Льве.

Сложный понедельник: безынициативный, не энергичный, тревожный. Лучше не браться за новые или важные дела, результат разочарует.

Воздержитесь от подписания договоров и от операций с деньгами. Лучше провести время за раздумьями и построением планов.

Именинники: Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.

21 июля, вторник

2-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Важно быть щедрым. Нельзя проявлять скупость и отказывать близким в их просьбах.

Отличный момент для различных начинаний: можно вступать в должность, переходить на новую работу или же менять место жительства.

Именинники: Прокопий.

22 июля, среда

3-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Символ дня – леопард, стремящийся к прыжку. Следует быть готовым к внезапным переменам и известиям. Начинайте давно задуманные дела.

Сейчас хорошо назначать встречи, подписывать договоры и заниматься спортом.

Именинники: Кирилл, Панкрат, Федор.

23 июля, четверг

4-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Не стоит сейчас обращаться к кому-либо с просьбами, особенно к начальству. А вот для получения новой информации – самый подходящий момент.

Этот день еще называют мистическим, считается, что во сне можно получить ответы на важные вопросы.

Именинники: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.

24 июля, пятница

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Именно сейчас становятся заметны результаты нашего труда, а это даст силы трудится дальше в привычном темпе.

Подходящий день для благотворительности, для добрых дел на пользу других.

У этого дня есть особое свойство: сейчас можно опередить, кто рядом с вами – друг или враг, и какие у этого человека намерения.

Именинники: Аркадий, Лев, Никодим, Ольга.

25 июля, суббота

6-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Наш организм сейчас особенно восприимчив ко всего рода «приятностям» в свой адрес. Хорошо проводить процедуры по омоложению, профилактику, массажи.

А вот с едой и алкоголем следует быть осторожным. Исключите жареное, жирное и исключите спиртное.

Именинники: Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Симон, Федор.

26 июля, воскресенье

7-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

В буквальном смысле – день слова. Используйте его магию! Сейчас получится уговорить кого угодно и на что угодно. Просто выбирайте правильные выражения. Стоит помнить, что слова должны быть направлены на благое дело. Если же все не так, что негатив вернется к нам бумерангом в двойном размере.

Именинники: Антоний, Гавриил, Юлиан, Сарра, Стефан.

27 июля, понедельник

8-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День обновления, возрождения. Сейчас есть возможность выйти в некоторых сферах на новый уровень развития, «прокачать» свои умения, таланты и приблизиться к совершенству. Очень подходящий день для саморазвития и учебы.

В то же время будет наблюдаться повышенная нервозность, будьте начеку.

Именинники: Иван, Никодим, Стефан.

28 июля, вторник

9-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Сложный период. Душе просит праздника и радости, а вокруг одна нервозность. Вывод – сократить общение и погрузиться в свои дела, без привлечения товарищей.

Новые проекты начинать не желательно, также не стоит совершать крупные покупки.

Именинники: Агрипина, Владимир, Матрона, Петр.

29 июля, среда

10-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Момент активной мужской энергии. Идеальный день для романтических свиданий и для зачатия.

Сегодня можно заниматься привычными делами, но к новому пока приступать не стоит. Возможны внезапные открытия и неожиданные встречи. Неприятности этого дня будут кратковременны и несерьезны.

Именинники: Алевтина, Валентина, Яков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Федор.

30 июля, четверг

11-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце

11-е лунные сутки награждают нас огромным энергетическим потенциалом. Главное, правильно им воспользоваться и направить в созидательное русло. В противном случае, энергия найдет выход в негативных проявлениях. Занимаем себя делами, чувства и эмоции держим под контролем. Прежде чем принять решение, прислушайтесь не только к интуиции, но и к советам опытных товарищей.

Именинники: Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита.

31 июля, пятница

12-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Отличный день. Принятые сейчас решения, скорее всего, будут очень рациональными и принесут неплохие дивиденды.

Сегодня стоит поразмышлять и постараться задать себе неудобные вопросы. От ответов будет зависеть, в каком направлении следует двигаться дальше.

Хороший момент для создания семьи.

Именинники: Афанасий, Иван, Леонтий, Стефан.