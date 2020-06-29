Врачи доказали: спасти легкие при коронавирусе помогают очень дешевые и давно известные лекарства

Ковидный госпиталь на базе Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова принял первых больных 21 апреля и завершил свою работу 13 июня. Оказалось, что здесь удалось добиться лучших результатов лечения COVID-19 в Москве. За весь период умерло 4 пациента, а среди тяжелых больных, попавших на ИВЛ, летальность составила менее 14% (для сравнения — в среднем по городу и по миру — до 70 — 80%). Заразилось коронавирусом 18 медиков из 220 сотрудников госпиталя, смертельных случаев среди медперсонала не было.

Какие подходы применяли в Университетской клинике МГУ, чтобы добиться таких результатов? Продолжаем разговор с зав. кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующим отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктором медицинских наук, врачом-кардиологом Яной Орловой.

ЛЕКАРСТВО ОТ КАШЛЯ ЗА 80 РУБЛЕЙ

- Большинство тех, кто заболел или боится заболеть, переживают из-за фиброзных изменений в легких. Говорят, у вас была разработана специальная терапия, которая может снизить угрозу развития фиброза. Такое возможно?!

- Да, мы запустили соответствующее клиническое исследование. Пока нет его окончательных результатов, но отработанная клиническая практика у нас есть.

- Что же вы делали для спасения легких?

- Мы применяли комбинацию бромгексина и спиронолактона (оба — давно известные очень дешевые лекарства. - Ред.). Бромгексин это отхаркивающее средство, которое многие годы назначается пациентам с пневмониями и с кашлем. В то же время экспериментальные данные показали, что этот препарат может блокировать определенный фермент и затруднять проникновение коронавируса в клетки. Правда, именно на этот эффект мы в меньшей степени рассчитывали у стационарных больных, поскольку такое действие актуально главным образом на раннем этапе болезни. А вот отхаркивающий эффект бромгексина действительно помогает пациентам с COVID. Я слышала, что наши коллеги в Питере запустили исследование бромгексина с профилактической целью. Будем ждать результатов.

Заразилось коронавирусом 18 медиков из 220 сотрудников госпиталя, смертельных случаев среди медперсонала не былоФото: Иван МАКЕЕВ

ПРЕГРАДА ДЛЯ ФИБРОЗА

- Второй препарат — спиронолактон — традиционно широко используется в кардиологии для лечения сердечной недостаточности, тяжелой гипертонии. Обладает небольшим мочегонным, магний- и калийсохраняющим действием, - продолжает Яна Орлова. - У него есть несколько механизмов, благодаря которым он может быть полезен при коронавирусной инфекции.

Во-первых, механизм, который препятствует развитию фиброза в целом в организме. Есть работы, которые, в частности, показывают, что спиронолактон уменьшает фиброз в сердце. В то же время известно, что склонность к фиброзу не локальная, а системная — там, где больше воспаление, обязательно будет фиброз. И мы видим, конечно, фиброзные изменения при «ковиде» у наших пациентов. Поэтому мы назначали спиронолактон в качестве препарата для профилактики этого процесса.

Во-вторых, этот препарат блокирует рецепторы половых гормонов, в частности, тестостерона. Некоторые опубликованные исследования говорят о том, что «высокотестостероновые» мужчины болеют «ковидом» чаще и у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения. Поэтому блокада этих рецепторов на несколько недель, во время лечения COVID, может оказаться полезной для снижения тяжести осложнений. О более длительном приеме речи не идет, поскольку пациенты-мужчины вряд ли согласятся со снижением уровня тестостерона в долгосрочной перспективе.

И, может быть, самый важный момент. Почти у всех наших пациентов мы наблюдали гипокалиемию (снижения уровня калия. - Ред.). При коронавирусной инфекции калий усиленно выводится из организма, и в научных статьях даже есть предположения, что гипокалиемия служит пусковым механизмом цитокинового шторма. Так что спиронолактон имеет реальный шанс снизить риск этого опасного осложнения. Но основное, на мой взгляд, это то, что снижение уровня калия в организме крайне вредно для сердца и запускает жизненно опасные нарушения ритма, увеличивая риск внезапной смерти. Мы, как и все другие, восполняли калий капельницами, но задерживать его в организме с помощью спиронолактона оказалось эффективнее.

Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего весаФото: Иван МАКЕЕВ

КОГДА ВЫПИСЫВАЛИ ПАЦИЕНТОВ

- Яна Артуровна, сколько в среднем по времени у вас находились пациенты?

- Около 10 — 14 дней. Но кто-то и 50 дней.

- Вы заметили признаки, по которым можно предположить, что болезнь у привезенного человека, скорее всего, пойдет по тяжелому пути?

- В мире проводились такие исследования, наша клиническая практика их подтвердила. Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса. Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, брутальные мужчины, болеют тяжелее.

- При каких условиях вы выписывали пациентов?

- Мы действовали максимально приближенно к рекомендациями Минздрава: чтобы температура в течение трех дней была не выше 37,5 градусов; чтобы С-реактивный белок (показатель воспаления) был ниже 10 мг/л, и сатурация, то есть уровень кислорода в крови, выше 96%.

«РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИИ САМА РАБОТАЛА НА САНПРОПУСКНИКЕ»

- Как часто у вас заболевали врачи и медсестры?

- В первый месяц вообще никто не заболел. У нас очень мощная эпидемиологическая служба. Руководитель санитарно-эпидемиологического отдела, старший научный сотрудник, грамотно организовала весь процесс, а первые две недели сама лично работала в санпропускнике на выходе из «красной зоны» и помогала изнуренным после смены врачам и медсестрам безопасно снимать защитную одежду.

Потом накопилась и усталость людей, и вирусная нагрузка. К середине второго месяца у нас стали появляться заболевшие. Тяжело больных не было. Часть сотрудников мы лечили у себя в обсервации, часть лечилась дома. Всего из медперсонала заразилось 18 человек (меньше 10%).

- Врачи что-то принимали для профилактики? Витамины С, D, цинк?

- Я видела рекомендации американских нутрициологов, они позитивно высказываются насчет приема цинка, мелатонина и витамина С. По витамину D были несколько противоречивые данные. Но мы своим сотрудникам никаких подобных рекомендаций не давали. У нас вся профилактика была связана с минимизацией контактов и другими мерами эпидбезопасности.

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