2020-06-28T18:56:48+03:00
Общество

Андреи Панькин, руководитель Технопарка «Анкудиновка»: электронное голосование удобно и безопасно в условиях пандемии

Эксперты в сфере высоких технологий считают, что кампания организована на очень высоком техническом уровне
Юрий Шамин
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность голосовать дистанционноЖители Москвы и Нижегородской области имеют возможность голосовать дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье голосование по поправкам к Конституции достигло своего «экватора». Жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность голосовать дистанционно - на специальной онлайн-платформе 2020og.ru. В прозрачности и безопасности работы системы электронного голосования уже убедились более 925 тысяч человек, сделавших свой выбор при помощи устройств с выходом в Сеть.

Среди них и эксперты в сфере высоких технологий, которые считают, что продолжающаяся кампания организована на очень высоком техническом уровне, благодаря чему удалось обеспечить как легитимность процесса, так и популярность этого формата у избирателей.

«Я и многие мои друзья уже оценили возможности электронного голосования, - отмечает руководитель Технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде Андреи Панькин. - У меня меньше двух минут ушло на то, чтобы отправить заявку. Сегодня, в условиях пандемии, это безопасно, а еще удобно для тех, кто зарегистрирован в одном городе, а проживает в другом. А еще никто не сможет повлиять на ваш выбор или оказать давление».

По словам эксперта, цифровизация государственных услуг также ограждает предпринимателей от коррупции.

«С конца прошлого года мы активно продвигаем национальный проект "Мои бизнес". Наблюдаем, что число обращении в электронном виде продолжает расти, - рассказывает Андрей Панькин. - Граждане видят, что это не только быстро, но и безопасно - данные попадают в надежные базы данных, которые шифруются. Кстати, все данные электронного голосования не просто зашифрованы: ключи от шифра находятся у разных людеи . Чтобы прочесть результаты голосования, их пригласят в избирательную комиссию».

Напомним, каждый голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию защищен ключом шифрования, который создали на этапе подготовки к голосованию. Всего таких ключей шифрования пять (по одному на каждого из отвечающих за них граждан), эти устройства находятся на хранении в специальных номерных сейф-пакетах в банковских ячейках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Поправки в Конституцию снимут вопрос, кому принадлежат Курилы»: Губернатор Сахалинской области ответил на протест Японии против геологоразведочных работ на островах
Валерий Лимаренко напомнил, что изменения в основном законе страны закрепят неделимость российских территорий
Приговор по делу «Седьмой студии»: Государство показало, что есть не только крайности, но и центр
Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал итоги судебного процесса в отношении Кирилла Серебренникова
Новости 24
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*