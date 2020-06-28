Владимир Плигин: Собчак внес бы свои поправки в эту конституцию! Наверняка...

На совместной с ВГТРК горячей линии в «Комсомолке» на вопросы ее читателей о поправках в Конституцию ответил Владимир Плигин, депутат Госдумы трех созывов, ныне советник спикера нижней палаты российского парламента и заместитель председателя комиссии Генсовета «Единой России» по международной деятельности.

О ДАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- Это Александр Аркадьевич, почему голосование назначили на середину лета?

- Сроки были достаточные для обсуждения. Голосование должно было состояться раньше. Но из-за ситуации, которая была в стране, понимая, что главный приоритет – здоровье людей – голосование откладывалось. И вот сейчас смогли максимальный контроль обеспечить на участках … Голосование, даст возможность подготовиться и к следующему финансовому году, и сделать так, что начнут работать нормы, которые касаются основных социальных гарантий.

О БАЛАНСЕ ВЛАСТЕЙ

- Это Анна Ивановна, скажите, зачем уменьшать число конституционных судей?

- Конституционный суд за период своей работы сформировал глубокую, интересную практику. И какой-то период наработка этой практики требовала участия большого количества людей. По мере того, как практика стала нарабатываться, число случаев обращения уменьшилось. Та нагрузка первого этапа прошла, и сейчас судьи способны решать те задачи, которые возникают, в количестве 11 человек.

- Это хорошо, пока Путин президент. А когда придет другой, кто сможет противостоять его возможным выкрутасам ?

- В Конституцию вносится достаточно большое количество дополнительных положений, которые касаются баланса властей. В том числе, балансов, связанных с регулированием президентской власти. Что касается полномочий - изменяются полномочия Госдумы с точки зрения формирования правительства, назначения премьера, его заместителей, федеральных министров. Вводятся дополнительные вещи, связанные с консультациями в Совете Федераций при назначении министров обороны, юстиции, министра по делам ЧС… И вводятся дополнительные институты, связанные с федеральным законодательством.

- А Госсовет из скольких человек будет состоять?

- Госсовет, его функционирование будет определяться федеральным законом. Он сформируется из людей, которые сыграли или играют в Российской Федерации заметную роль, из реальных участников социальных и прочих процессов. Его функция будет заключаться в том, чтобы вырабатывать приоритеты внешней и внутренней, социальной политики.

О НАЗРЕВШИХ ПОПРАВКАХ

- Когда возникло ощущение, что изменения в Конституцию назрели?

- Когда я работал в Госдуме, уже принимались изменения в Конституцию. Они касались сроков полномочий Госдумы, президента. Происходило изменение функционирования российской судебной системы. Одновременно важнейшие главы Конституции Российской Федерации – это глава первая и вторая – задавали программу развития нашей страны. И продолжают задавать программу этого развития. Важнейшее положение содержатся в преамбуле Конституции. Они касаются нашего государства как демократического, федеративного, правового. И второе – права свобода человека и гражданина – эти главы не подлежали изменению, и в настоящее время они не изменены. Но в обществе постоянно присутствовала дискуссия о нашем историзме, если угодно. О балансе суверенитета Российской Федерации и положении пункта четвертого статьи 15 Конституции РФ.

- Соотношение внутренних и международных законов?

- Она говорила о том, что международные договора являются частью правовой системы Российской Федерации наряду с обычаями общепризнанными.

- Ваша кандидатская называлась «Признание принудительного исполнения иностранных судебных решений в странах ЕС».

- Диссертация была защищена в начале 90-х годов прошлого века. В тот период времени уже было понятно, как складывается пространство и огромное количество семей перепуталось… И возникал вопрос – а как же решение этих иностранных теперь судов будут применяться в Российской Федерации? Было важно, чтобы решения, принятые в том или ином государстве, например, об алиментах, о защите чести и достоинства, на территории другого государства признавались по определенным позициям. И исполнялись.

- Поправка не отменяет решений международных судов или иных инстанций по отношению к россиянам или структурам страны?

- Нет. Но если это решение затрагивает основы публичного порядка страны, то есть определенные процедуры в Российской Федерации, в частности, с участием Конституционного суда РФ, тогда эти решения не будут признаваться и исполняться на территории РФ. Такого рода вещи возникают в практике Великобритании, Германии, Италии. Эти решения мотивированы не просто правом, там накладываются и другие моменты. Эти решения мы не можем выполнять. Но Российская Федерация остается участником соглашений, появляются и сохраняются возможности обращения в международные инстанции. И мы очень последовательно выполняем эти решения.

О ГРАНИЦАХ

- Почему демаркация границ в дальнейшем исключена?

- В целом ряде случаев, допустим, для вещей, связанных с демаркацией, очень важно точно определить линию границы. В этом случае иногда происходят вещи, связанные с обменом территориями. Мы не можем целиком исключить такого рода ситуации в рамках проведения многосторонней государственной политики. Поэтому в поправке в Конституции и были обозначены те вещи, которые касаются именно этих сложных ситуаций. Здесь важна общая направленность статьи. Она говорит о том, что призывы, направлены на отчуждение части территории Российской Федерации не допускаются. Это задает очень высокий стандарт при принятии решений.

О СОБЧАКЕ

- Вы работали с первым питерским мэром Анатолием Собчаком. Будь он жив, какие поправки мог бы предложить в Конституцию?

- Анатолий Александрович был за демократичное, открытое, прозрачное общество, которое могло бы влиять на власть. И потом, по мере такого накапливания международного опыта, он все более и более понимал, что должна присутствовать и такая высокая субъектность, если угодно, Российской Федерации. Собчак же совершил значительное число вещей, которые сделали Санкт-Петербург открытым городом… С одной стороны – открытость, с другой стороны – уважение и понимание в этом бурном море интересов Российской Федерации…

- Так что бы он мог предложить?

- Думаю, то, что касается международно-правовых вопросов.

ОБ ЭЛИТАХ

- Вопрос национализации элит - для чего было вводить в Конституцию такие поправки?

- Те люди, которые хотят участвовать в российской политике, которые в дальнейшем образуют институт управленцев — они должны быть в наибольшей степени привязаны к интересам страны, в которой претендуют на занятие высоких мест. Кстати, в ряде иностранных государств требования жестче.

- По двойному гражданству для чиновников?

- По двойному гражданству, но не только. И по проживанию в течение какого-то периода на территории иностранного государства, по присутствию интересов в иностранных компаниях или группах. В целом ряде случаев проводятся расследования даже в том случае, если получались деньги за прочитанные лекции на территории иностранного государства. Если ты хочешь быть политиком в собственной стране, к тебе предъявляются требования на очень высоком уровне, установленном Конституцией.

О СРОКАХ

- Если бы поправки не принимались сейчас, через два-три года мы бы вынуждены были принимать еще бОльший пакет поправок?

- Такого рода прогнозы я бы не строил. Современная система вызовов реально нарастает. И нарастает достаточно быстро. В какой области меняется ситуация? Это вопросы, которые касаются суверенитета, национальных интересов и переключения от глобализационных проектов, которые казались очевидными в 2005-2010 году, на внутринациональные проблемы. Поправки в Конституцию отражают эти проблемы.

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