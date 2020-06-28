«Шоколадный револьвер» Михалкова и новый проект Улюкаева-младшего: какие фильмы продолжают снимать после карантина

Пока вирусологи и конспирологи предрекают осеннее обострение эпидемии, кинопроизводители пользуются отменой режима самоизоляции. И постепенно возвращаются к работе с благословения Московской кинокомиссии. «КП» рассказывает про несколько картин, съемки которых или стартовали, или вот-вот возобновятся.

«Фау-2. Побег из ада»

Новое детище Тимура Бекмамбетова — после ряда скринлайф-проектов — историческая биографическая драма, посвященная героическому побегу советского героя, летчика Михаила Девятаева из немецкого концлагеря.

Михаил Девятаев

Всего офицер побывал аж в трех лагерях смерти: Лодзинском, Заксенхаузен и Узедом у реки Одер, где и проходила разработка баллистических ракет «Фау-2». Главная роль досталась Павлу Прилучному, отличившемуся на карантине разборками и разводом с женой Агатой Муцеинеце. Актер рад вернуться к работе и вроде как даже похудел для этого образа. Съемки возобновились в Петербурге — и ради них даже заметно ограничили движение транспорта в Адмиралтейском районе города. Кроме Прилучного, в проекте заняты Кирилл Плетнев, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков и другие.

«Шоколадный револьвер»

nikita__mikhalkov С тех пор, как кино стало доступным для просмотра на телевидении, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру

Фильм с необычным названием снимает Никита Михалков. Впервые за последние 13 лет прославленный режиссер решил обратиться к современности. И готовит проект о теракте на Каннском кинофестивале, в результате которого, согласно сценарию, погибла дочь известного русского режиссера (неужели это роль для Надежды Михалковой?) — якобы по его вине. Проект был запланирован еще в 2018 году, но съемки постоянно сдвигались и должны стартовать в ближайшее время, поскольку первая экспедиция киноделов нацелена на Европу и США. Никита Сергеевич рассчитывает на съемки в Берлине, Каннах и Лос-Анджелесе.

«Вальтер»

kirill.grebenshchikov Наконец-то, наконец-то, наконец-то я играю прораба)

Азербайджанский режиссер короткометражек Роберт Дэф приступил к съемкам фильма «Вальтер» с Кириллом Гребенщиковым («Тест на беременность») в главной роли. Об этом сообщила актриса Равшана Куркова у себя в инстаграме, ведь ее мама, советская актриса Рано Кубаева тоже участвует в проекте.

Равшана Куркова сделала сообщение у себя в инстаграме

- Хороших вам съемок! - написала Куркова. - С Богом! Люблю.

Фильм посвящен 90-м, внутри которых разворачивается история жизни среднестатистического прораба на стройке. Он попадает в безвыходную жизненную ситуацию и берется помочь другу, потерявшему маму и бабушку.

kirill.grebenshchikov Вчера я целыи день снимался под землеи , в инкерманских каменоломнях

Съемки проекта проходят в Крыму, в Севастополе, в инкерманских каменоломнях.

«Оторви и выбрось»

kusok_kirla Самый главный инструмент режиссера на площадке? В моем случае, однозначно ПАЛЕЦ!

Съемки приключенческой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» тоже стартуют в ближайшее время, поскольку режим самоизоляции снят. Обещается, что это будет фильм-погоня с кучей экшена. Сюжет раскручивают три поколения женщин из одной семьи — они разбираются с близкими и родными, прошлым и самими собой, чтобы прийти к всепрощению. Или не прийти. «И все это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными», — обещает молодой режиссер Соколов, который снимает этот фильм с Дмитрием Улюкаевым, сыном экс-министра экономики РФ Алексея Улюкаева. До этого Соколов и Улюкаев-младший вместе сделали черную комедию «Папа, сдохни».