Глава Национального антикоррупционного комитета о «деле Серебренникова»: реакция на приговор была негативная с двух сторон

Кирилл Кабанов, долгое время возглавляющий НАК, давал компетентные комментарии по многим громким процессам последних лет. Вот что он думает по делу «Седьмой студии».

- Вас, как специалиста по анти-коррупционным историям, что более всего в завершении дела Серебренникова удивило?

- Удивило, что обвинение по 159-й статье, части 4-й, с ущербом в 129 миллионов — оно устояло. Поскольку есть масса экспертиз. Есть даже позиция Транспэрэнси Интернэшнл. К этой организации можно относится по разному, но она независимая. Есть позиция, что хищения были. Ну и вот дают три года условно — я предполагал, что такой вариант может быть.

- Многие считают, режиссер не виноват.

- Было очень серьезное противодействие нашей творческой интеллигенции. Эти выступления постоянно звучали. А у нас не принято обижать творческую интеллигенцию. Интересно, что реакция на приговор была негативная с двух сторон.

- То есть?

- Те кто утверждал, что он невиновен, теперь говорят - а за что тогда дали срок, пусть и условный? За что осудили невиновного — и всех остальных?

- А вторые?

- А вторые говорят: товарищи, сколько такое может продолжаться? Начиная с дела Васильевой, когда вся страна была настроена против, негативно. Ну и чем теперь это дело отличается? Да ничем! Только размерами хищений. Та хоть символически, но отсидела полгода. А здесь произошла история, которая является сильным раздражителем. И многие комментарии такие: кому то можно воровать, а кому то - нельзя?

- Давайте уточним — факт хищения почти 130 млн. судом был признан?

- Да. Не может суд при таком хищении, если в судебных слушаниях это признается — не дать срока. У нас при меньших в 10 раз хищениях люди получают по 10 лет!

- Но вряд ли речь о театрах...

- Поверьте мне, если б это был какой то, к примеру, поволжский театр, и сумма была бы скажем, миллиона на полтора — никто и внимания не обратил бы на такой процесс.

- Но доказательства по самому Серебренникову...

- Так он же сам признавал, что обналичивал деньги! Шла ли речь о незаконных банковских операциях? А это, по сути, тоже преступление.

- Вы считаете наказание минимальным?

- Суд прошел по планке «ниже нижнего». Такой практики у нас не было за последнее время.

- Полагаете, решение не столько юридическое, сколько политическое?

- Скорее, это решение под давлением части творческой интеллигенции. Людей, которые считают себя либерально настроенными. Но я считаю, что в обществе должно быть равенство всех перед законом.

- Тут равенства не было?

- Нет. Я понял бы, если б его действия переквалифицировали на халатность. Но там же доказано было, деваться некуда, следствие может и хотело бы, да нельзя было никуда развернуть. Проблема хищения бюджетных средств в этой творческой истории — она же осталась! История в том, что, когда люди получают бюджетные деньги, и за злоупотребления этими деньгами дают реальный срок — это начало разрушения сложившейся системы. Но и так этот прецедент начал разрушать эту систему.

- Но театры без бюджетных денег умрут.

- Речь о порочных моментах системы. Но министр же говорила, как можно пытаться это исправить. Тут как детям - спички давать только под присмотром родителей. И с театрами то же самое. Идея правильная — разделить худруков и директоров. Директор от государства контролирует процесс как менеджер. И все. А режиссер, художник — он творит и получает зарплату. И артисты получают зарплату и творят. Хочешь в костюмах, хочешь без костюмов. Но это уже другая история.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787245" frameborder="0"></iframe> Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

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