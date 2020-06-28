Звезда «Аббатства Даунтон» сыграл в фильме про «Евровидение» Филиппа Киркорова

Теперь-то уж вряд ли кто пошутит, что «Евровидение» смотрят три калеки. Netflix выпустил фильм о музыкальном конкурсе, где звезда фильмов «Красавица и чудовище» и «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс перевоплотился в российского певца Александра Лемтова. Как оказалось, Стивенс перед съёмками вдохновился российским королем поп-сцены Филиппом Киркоровым, который, как известно, является одним из главных мировых знатоков этого музыкального евросмотра.

Выступления на этом конкурсе Ани Лорак, Димы Колдуна, Сергея Лазарева, группы «Доредос» и других артистов, которых продюсировал Киркоров, вошли в историю, как самые яркие постановки «Евровидения». Да, и хиты, написанные Киркоровым для этого конкурса, до сих звучат на европейских дискотеках.

- Я изучал много выступлений певцов, но в основном вдохновился русским артистом Филиппом Киркоровым, его опера-поп стилем, необычными костюмами и образами, схожими с Джорджем Майклом, - признался журналистам Дэн Стивенс.

fkirkorov Вчера посмотрел новинку

- Вчера посмотрел новинку от Нетфликс «Eurovision Song Contest. The Story of fire saga». Всем рекомендую к просмотру! Особенно в этот год без самого конкурса «Евровидение», - написал Филипп Киркоров. - Мои американские коллеги и друзья присылают мне статьи об этом фильме, и как оказалось, главныи герои Дэн Стивенс для работы над образом изучал мои стиль и манеры. О чем он с удовольствием делится в своих интервью!

Приглашаю Дэна Стивенса присоединиться к нашеи Eurovision #DreamTeam в следующем году, чтобы увидеть и насладиться этим незабываемым конкурсом изнутри!

А также буду ждать на свое м концерте в моем мировом туре.

Напомним, в этом году Филипп готовил к «Евровидению» сразу двух участников - певицу из Молдовы Наталью Гордиенко и артиста из Эстонии Уку Сувисте. Но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса евросмотр был отменён.

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