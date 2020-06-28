"Отметили воскрешение у Юдашкина": Александр Буйнов высмеял слухи о своих похоронах

Александр Буйнов не на шутку перепугал не только своих поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу. Певец разместил в блоге свое черно-белое фото, больше похожее на "траурное" и оставил сообщение, отреагировав на слухи о подготовке к собственным "похоронам".

Александр Буйнов с юмором ответил на сплетни о том, что он якобы выбрал место на кладбище в своей деревне, в которой живет. Мол, после того, как певец победил рак, он озаботился этим вопросом.

Народный артист не стал затягивать с ответом. Он опубликовал ответ на слухи и несколько фотографий, сделанных "на следующий день после похорон" в гостях у модельера Валентина Юдашкина.

buinovofficial На следующии день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина

"На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни?", - обратился 70-летний певец к подписчикам. Александр попросил публику не верить слухам, а доверять информации из первых уст.

К слову, на слова Буйнова отреагировали не только его фолловеры, но и друзья. Так, композитор Игорь Крутой написал: "Буй, ну ты даешь...". А Марина Юдашкина оставила смеющиеся смайлы.

Стоит отметить, что девять лет назад Александру Буйнову поставили страшный диагноз - рак предстательной железы. Артист мужественно принял вызов судьбы и стал бороться с болезнью. В этой нелегкой борьбе ему помогли врачи, желание жить и любимая жена Алена. "Когда я узнал о диагнозе, то даже не расстроился, потому что это еще не конец света. Я очень люблю жизнь. Думаю, что она отвечает мне взаимностью", - рассказывал певец о непростом периоде.

Его третья жена Алена первой узнала о смертельном заболевании любимого. Женщина долго не решалась сообщить ему страшную новость. Когда же нашла в себе силы, то отправилась в клинику вместе с певцом. "Около двух месяцев мы с ним были бок о бок. Лежала рядом на соседней койке в онкоцентре", - вспоминала она страшные моменты.

Сам Буйнов заявил, что благодаря жене смог все преодолеть и победить недуг. "Я там всех врачей смешил. Артисты к нам приезжали. Был только один пароль на проходной - «к Бую». И всех сразу пропускали. Я просто с оптимизмом смотрел в будущее. И, главное, понимать, что ты своей болячкой приносишь столько неприятностей близким, так что лучше скорее вернуться в строй", - поведал Александр.