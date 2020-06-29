Анекдоты: Коронавирус был вынужден провести две недели на самоизоляции, после того как заразил Чака Норриса
Пожар на складе огнетушителей собрал целую толпу любителей тонкой иронии.
* * *
Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить…
* * *
Все-таки прав был мой прапор, говоря следующую фразу:
- Результат ЕГЭ покажет численность призыва!
* * *
Старая реклама на новый лад:
- А что это граф Суворов ничего не ест?
- Так, матушка императрица, он средний класс, уж поел вчерась.
* * *
В Одессе:
- Моня, а Илон Маск - это кто?
- Это таки инженер!
- Шо, прямо как наш Изя?
- Не, Изя - старший инженер!
* * *
Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»
* * *
В школе во время карантина повезло всем.
Дети могут учиться из дома.
Учителя могут задавать и проверять задания удаленно.
Но больше всего повезло охраннику.
Зарплата у него осталась прежней, а в школе никого нет.
* * *
Женщины называют меня жирным лишь до тех пор, пока не узнают, сколько я зарабатываю. После этого они зовут меня жирным нищебродом.
ИСТОЧНИК KP.RU