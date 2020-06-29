2020-06-29T00:12:04+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Коронавирус был вы­нуж­ден провести две недели на ­самоизоляции, после того как заразил Чака Норриса

Лучшие анекдоты дня, 29 июня 2020 года
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Пожар на складе огнетушителей собрал целую толпу любителей тонкой иронии.

* * *

Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить…

* * *

Все-таки прав был мой прапор, говоря следующую фразу:

- Результат ЕГЭ покажет численность призыва!

* * *

Старая реклама на новый лад:

- А что это граф Суворов ничего не ест?

- Так, матушка императрица, он средний класс, уж поел вчерась.

* * *

В Одессе:

- Моня, а Илон Маск - это кто?

- Это таки инженер!

- Шо, прямо как наш Изя?

- Не, Изя - старший инженер!

* * *

Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»

* * *

В школе во время карантина повезло всем.

Дети могут учиться из дома.

Учителя могут задавать и проверять задания удаленно.

Но больше всего повезло охраннику.

Зарплата у него осталась прежней, а в школе никого нет.

* * *

Женщины называют меня жирным лишь до тех пор, пока не узнают, сколько я зарабатываю. После этого они зовут меня жирным нищебродом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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