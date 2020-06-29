Бейсбол, памп-трек и регби: в каких парках Москвы лучше всего заниматься необычными видами спорта

Воркаут (уличная гимнастика), баскетбол, волейбол, пинг-понг или городки - выбирай на любой вкус. Необходимые тренажеры и оборудование установили в зеленых зонах. Подобные спортивные кластеры по программе «Мой район» будут создаваться в разных уголках Москвы.

- Это программа системного развития целых кварталов. Появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы. И, что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Печатники»

«Печатники». Фото: mos.ru

Парк разделен на несколько частей со специальными трассами. Велотрасса (1), зона картинга (2), памп-трек - велотрасса с препятствиями (3). Для мотоспортсменов есть своя замкнутая площадка с естественными препятствиями (4). Для автолюбителей и мотогонщиков подойдет многофункциональная шоссейно-кольцевая трасса с крутыми поворотами (5). Есть площадка для дрифта (6). А также парковка (7).

Все трассы рассчитаны как на профессиональные соревнования, так и на любителей.

Если экстрим не для вас и хочется просто спокойно прогуляться, то подойдут велодорожка (2 км) и пешеходная дорожка вдоль берега Москвы-реки (8).

Где: ул. Гурьянова, 35. Ст. м. «Печатники».

Черкизовский парк

Здесь полностью обновили стадион для регби - теперь там натуральный газон, новые ворота и беговая дорожка.

Играть в футбол, волейбол, баскетбол или стритбол (от обычного баскетбола отличается количеством игроков - их 3 - и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля) можно на универсальной площадке: это поле с искусственным покрытием, есть ворота и стойки с корзинами.

Здесь же открыт огромный скейт-парк и памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов).

В парк можно прийти и на обычную тренировку - есть тренажерная площадка, большая зона со столами для настольного тенниса и велодорожка.

Где: ул. Большая Черкизовская, 15. Ст. м. «Черкизовская».

Братеевская пойма

Парковая территория скорее похожа на большую спортивную площадку, где можно заниматься разными видами спорта, не мешая друг другу. Зеленую зону разбили на 12 пространств: футбольное поле, поле для мини-футбола, площадка для паркура (преодоление препятствий), скейт-парк, две площадки для воркаута, а также площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса и для игры в городки. Есть и тихая площадка для занятий йогой с деревянным настилом. И 13-километровая велодорожка.

Братеевская пойма. В парке в бейсбол играют команды любителей. Фото: mos.ru

Главная фишка парка - бейсбольный стадион. Он сделан в форме бриллианта. Здесь проходят тренировки любительского бейсбольного клуба «Спартак» и игры Российской любительской бейсбольной лиги. Правда, чтобы начать тренироваться, придется пройти отбор в одну из команд.

Где: ул. Борисовские Пруды, 31. Ст. м. «Алма-Атинская».

«Сокольники»

В парке есть воркаут-площадки, открытые футбольные поля, площадки для бадминтона, волейбола, теннисные корты. Есть специальные беговые дорожки.

Для любителей пощекотать нервы - экстрим-парк. Батутная арена занимает около 400 квадратных метров. Здесь 40 батутов (из них 14 вертикальных) и мягкий поролоновый бассейн. Как и адреналин поднять, и позаниматься безопасно, подскажут тренеры по акробатике и спортивной гимнастике.

В парке можно освоить скейтбординг, рядом с Большим Путяевским прудом уже этим летом откроется школа вейкбординга (сочетает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки). К тому же в «Сокольниках» есть танцевальная студия и шахматно-шашечный клуб для посетителей всех возрастов.

Где: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Ст. м. «Сокольники».