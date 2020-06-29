Денис Мацуев: «Во время пандемии я познакомился с дочерью в домашнем формате»

На "Прямой линии "КП" прославленный музыкант ответил не только на вопросы о поправках в Конституцию, но и на многие другие, касающиеся его семьи и творчества, возобновления концертов и "шашечной рассадки" зрителей.

- Денис, вы уже начали выступать после снятий некоторых ограничений из-за коронавируса?

- Пока еще запрещены массовые мероприятия. Все концерты проходят онлайн. Мне удалось слетать в Берлин, сыграть с Берлинским филармоническим оркестром концерт памяти Мариса Янсонса, знаменитого дирижера. Маэстро ушел из жизни в декабре прошлого года. Он - последний из могикан, гениальный музыкант и потрясающий человек. Была сделана запись, скоро она выйдет на сайте Берлинского филармонического оркестра. В Берлине начинаются концерты со зрителями только с 1 августа. Был еще концерт на Мамаевом Кургане, были выступления на ОККО. Их показывали онлайн. 2 июля будет первый концерт в парке «Зарядье». Тоже пока без зрителей. Там потрясающий амфитеатр с видом на Кремль и на Москва-реку. Оттуда еще не было трансляции концертов. Это мой юбилейный концерт, где на сцене со мной будут мои друзья, как мэтры, так и юные потрясающие музыканты. Они будут играть свою любимую музыку - и классические произведения, и джазовые. Это две мои страсти. Концерт-импровизация. Его бесплатно покажут на платформе кинотеатра ivi. Мы будем импровизировать и весело проводить время. Я всех приглашаю в онлайн-кинотеатр на свой юбилейный концерт!

Я был среди первых, кто открыл сезон домашних концертов в зале Чайковского 20 марта. Его посмотрело четыре миллиона человек. Я играл «Времена года» Чайковского, свои джазовые композиции. Было незабываемое ощущения пустого зала.

- Когда возобновятся концерты со зрителями?

- Этот вопрос беспокоит огромную аудиторию, среди которой и зрители, и артисты. Думаю, каждый регион будет решать этот вопрос по-своему. Нужно прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора. Все еще есть риск заражения. Когда болеют твои друзья, даже уходят из жизни, есть такие примеры, к сожалению, то понимаешь, что это очень серьезная болезнь. Хотя музыкант не может находиться без сцены долгое время. Европейские страны уже начали концерты. 100, 200 человек в зале. Оркестр не сразу может сыграться. Но все будет восстанавливаться постепенно.

- У вас был день рождения в период пандемии. Как вы его отметили?

- В семейном кругу. Я люблю отмечать свой день рождения на сцене. Так и было последние лет двадцать пять. В этот раз не получилось. Мой юбилейный концерт должен был пройти в Кремле…

На "Прямой линии "КП" прославленный музыкант ответил не только на вопросы о поправках в Конституцию, но и на многие другие, касающиеся его семьи и творчества, возобновления концертов и "шашечной рассадки" зрителей.

- Невозможно поверить в эти цифры. Организм протестует. Не вяжется эта круглая дата с моим внутренним ощущением. Так вот, мой юбилейный концерт перенесен на 14 октября. Он пройдет в Кремлевском дворце. А трансляцию из парка «Зарядье» 2 июля зрители смогут бесплатно посмотреть онлайн.

ПЛОВ ПО-МАЦУЕВСКИ

- Изоляция, сложный психологический момент почти для каждой семьи. Как вы разрулили ее с вашей женой – примой Большого театра Екатериной Шипулина.

- Не скрою, это был необычный период. Прекратились концерты и гастроли, организм поначалу не понимал, что происходит. Но многое компенсировало то, что я познакомился со своей дочерью - Анной Денисовной - в самом что ни на есть домашнем формате. До этого дочь меня видела очень редко. Я залетал домой на несколько часов и улетал дальше. Играл до трехсот концертов в год по всему миру. Конечно, жена и дочь часто ездили со мной на гастроли, но всеравно подряд три месяца вместе мы не проводили. Это счастье до сих пор продолжается, хотя я уже начинаю выезжать на концерты. Удивительно наблюдать, как развивается твой ребенок. Дочка показывает каждый день свои моноспектакли: кукольный театр, драматический, комедию. А я их музыкально оформляю. Думаю, она не хочет, чтобы этот карантин заканчивался. Кроме того, проявились мои кулинарные способности. Я стал готовить плов по-мацуевски.

- Это как?

- Пока не буду раскрывать секрет. Сперва должен его запатентовать, - смеется Мацуев.

- Дочку заставляете садиться к инструменту?

- Она за многое хватается. Уже ясно, что у нее абсолютный слух, есть чувство ритма, актерские данные. Она вообще темпераментная девушка. Очень любит рисовать. Я считаю, что вне зависимости от того, будет ли она профессионально заниматься музыкой, она должна знать нотную грамоту. Годам к четырем, к пяти будет ясно, к чему есть способности. Пока она очень разносторонняя молодая дама. Но если не будет интереса к музыке, никто давить не станет. Сколько было поломанных судеб, когда родители давили на ребенка, заставляли заниматься тем, что ему не нравилось. Надеюсь, это не наш случай.

- А супруга просит вас быть ее концертмейстером?

- У нас с Екатериной Валентиновной был опыт совместного выхода на сцену. Балет без музыки существовать не может. Есть балерины, которые понимают, что танцевать надо музыку, как говорила Майя Михайловна Плисецкая. У Екатерины Валентиновны это получается. И в таких случаях я всегда готов сотрудничать.

- И все-таки Екатерина Шипулина «эксплуатирует» вас дома?

- В каком смысле? Плов сделать? Я каждый день им (дочке и жене – Ред.) зарядку играю - веселые песни, марши, польки. С большим удовольствием. Это получается задорно, с оптимизмом и юмором.

НЕ ШАХМАТНАЯ, А ШАШЕЧНАЯ РАССАДКА

- Сейчас все чаще говорят о том, когда восстановится театрально-концертная жизнь, будет шахматная рассадка зрителей. Музыканты оркестра должны будут соблюдать дистанцию… Как эта музыкальная жизнь будет строиться на практике?

- Я недавно играл онлайн-концерт со знаменитым Берлинским филармоническим оркестром. Была социальная рассадка музыкантов оркестра. То есть, каждый скрипач сидел один за своим пультом. Обычно сидят по двое. И расстояние два метра между пультами. Контрабасы были очень далеко, просто видно их даже не было… Первые полчаса музыканты привыкали к этому звучанию. Это Берлинская филармония! Один из самых гениальных оркестров мира, которым руководили Караян и Аббадо! Сцена предназначена для 120 человек. А находилось на сцене только 25 музыкантов. Это был концерт Шостаковича №1 для струнных, трубы и фортепиано. Но через полчаса мы нашли контакт. Это было не так трудно. Просто непривычно. Конечно, таким составом мы не сыграем большие симфонии. Это камерный оркестр – струнники, один трубач. Что касается зрителей, это не шахматная, а шашечная рассадка…Когда я играю на сцене, я не вижу глаза зрителей. Но почти всегда после выступления делаю автограф-сессию – расписываюсь на диске или программе. Пожать руку и посмотреть людям в глаза, пообщаться с публикой очень полезно. Иногда два часа на это уходит. Меня японцы научили. Я очень люблю таким образом почувствовать контакт со зрителями. От этого заряжаюсь. И не устаю после этого, поверьте. Человек, который живет на сцене, приучен к публике, к энергетике зала. Очень сложносуществовать без этого сейчас. Но понимаю, что, если есть риск заражения, мы подождем. Концерты вернутся, никуда они не денутся. Хотя, с другой стороны. Самолеты уже летают при полной загрузке. Пассажиров как селедки в бочке. Никакой социальной дистанции. А в метро есть социальная дистанция? А на пляже будет социальная дистанция? Что происходит в ресторанах и кафе, которые открываются? Чем риск заразиться в концертном зале больше, чем, например, в самолете? Здесь много вопросов. Мы обсуждали с министерством культуры рекомендации Роспотребнадзора по поводу концертов на открытом воздухе. Там можно рассадить достаточно большую аудиторию. В августе такие концерты будут возможны. В Суздале на нашей летней творческой школе новых имен будем делать такой гала-концерт, в «Сириусе», в Олимпийском парке в Сочи тоже будет мой фестиваль «Крещендо» в середине августа. Там огромное пространстве. Думаю, с августа можно начинать концерты с так называемой шашечной рассадкой в залах. Выступления будут в одном отделении, без буфетов. Нельзя, конечно, все сразу открыть. Вся Европа так выходит из карантина. В Австрии, например, с 1 сентября музыканты выходят в полном составе на сцену. Весь оркестр будет выступать при полном зале. На личную ответственность каждого, кто придет, будь то артист или зритель. Рискованная история, безусловно, но там и цифры по коронавирусу уже никакие. Они жестко сели на карантин в середине марта и через полтора месяца уже вышли. Месяц там не поднимается количество заразившихся больше 30-40 человек в день. Хотя сейчас пугают второй волной осенью. И снова тогда все закроется. Как быть музыкантам? Что делать фрилансерам, которые живут от концерта до концерта? Это трагедия для многих, кто не числится в оркестрах. Наши крупные симфонические оркестры получают зарплату, в отличие, скажем, от музыкантов Метрополитен-опера. В Нью-Йорке самый знаменитый оперный театр и оркестр распущен до нового года без зарплаты. У меня там много друзей. И они остались без заработка. У нас фрилансеры тоже находятся в ужасающем положении. Я имею в виду тех музыкантов, которые живут от концерта до концерта. Сейчас многие занимаются доставкой еды, подрабатывают курьерами. Это большая проблема. Наша задача помочь своим коллегам в виде стипендии, либо персональных грантов, или фонда. Я разговаривал с министерством культуры на эту тему. Есть незаслуженно забытые или просто неизвестные прекрасные музыканты, которые могут рассчитывать на эту помощь.

- Многие деятели культуры жаловались, что за время пандемии понесли большие финансовые потери. Лично вы много потеряли?..

- Я никогда не буду жаловаться. И, слава Богу, смогу продержаться. Но есть категория артистов, фрилансеров, о которых мы забыли. Музыканты в оркестрах получают свои зарплаты, актеры театров получают зарплаты. Артисты кино, которые нигде не числятся, в таком же положении, как и все творческие фрилансеры. Выступать негде. Надо подумать о помощи им, если вдруг будет вторая волна пандемии, и мы опять засядем дома на долгое время.

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