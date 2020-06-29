Швейцарскую наездницу оправдали по делу о допинге: она доказала, что ее лошадь случайно съела "зараженное" сено

Спортивный мир знал много историй с допинговыми "отмазками". То есть, какие-то невероятно удивительные совпадения, из-за которых спортсменов оправдывали в употреблении запрещенных веществ. И вот не так давно Спортивный арбитражный суд поставил точку в очередном таком деле.

Швейцарская наездница Надя Петер Штайнер выиграла дело, которое длилось с 2017 года. Именно тогда в организме ее лошади после турнира в Тунисе были обнаружены следы запрещенного препарата трамадол. Международная федерация конного спорта дисквалифицировала ее до мая 2021 года, отсчитывая двухлетний срок. И кроме того, оштрафовала на 7 900 долларов.

Но швейцарка пошла в суд. И первоначально пыталась доказать, что допинг в организм лошади попал после того, как она лизнула руку одного из организаторов турнира. Но версию сочли малоубедительной.

Но чуть позднее выяснилась еще более любопытная деталь. Водитель ее команды, который транспортировал лошадей на турнир, принмиал трамадол против болей в спине. И когда перевозил животных к месту соревнований, то помочился в кузове грузовика, где были лошади. Которые, в свою очередь, и съели "зараженное" сено.

Суд пришел к выводу, что эти доказательства достаточно правдоподобные. И допинг в организм лошади попал случайно. Международная федерация конного спорта согласилась с данным решением и отменила все наказания спортсменки.

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