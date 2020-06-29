2020-06-29T09:29:12+03:00
Спорт

Трехкратный чемпион СССР и России Валерий Шмаров: «У «Спартака» и ЦСКА перед дерби разное психологическое состояние»

Знаменитый спартаковец прокомментировал будущее московское дерби
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Валерий ШмаровВалерий ШмаровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже завтра, во вторник, 30 июня, в Москве пройдет главное дерби российского футбола - в матче 25 тура сыграют «Спартак» и ЦСКА. После карантина красно-белые победили «Арсенал» и сыграли 0:0 с «Уфой». Армейцы же крупно уступили в Питере (0:4) и взяли 1 очко в игре с «Динамо». Плюс непонятная ситуация с тренером - белорус Виктор Гончаренко вроде как подал в отставку, но через несколько дней вернулся. Тем не менее, ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за место в «еврокубках».

Будущий матч сайту kp.ru прокомментировал знаменитый игрок «Спартака» Валерий Шмаров, становившийся в составе красно-белых чемпионом СССР (дважды) и России.

- Как вы думаете, с учетом того, что команды только входят в тонус, как может сложиться эта игра?

- Психологическое состояние очень разное. Думаю, что преимущество все-таки у «Спартака» на сегодняшний момент. Если моя родная команда хочет попасть в «еврокубки», то надо обыгрывать ЦСКА в любом случае. Потеряли сейчас два очка с «Уфой». Поэтому - надо брать свое! Будем болеть.

- Настроение команды в последних матчах понравилось?

- Понравилось, что много молодых ребят играло с «Уфой». За эту команду было приятно болеть. Мало иностранцев было и наши ребята показали достойную игру. Особенно в концовке. Чуть-чуть не получилось. За команду буду с удовольствием болеть, когда будет больше наших играть молодых. И особенно - воспитанников академии.

О дерби ЦСКА и "Спартака". .Трехкратный чемпион СССР и России Валерий Шмаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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