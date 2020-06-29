Пять советов эндокринолога, как наладить обмен веществ и гормональный фон после изоляции

Заесть тревогу и стресс шоколадным тортиком, подольше поспать, выпить бокал, а то и пару, хорошего вина перед сном. Мы замечаем, что период самоизоляции во многом изменил наши привычки. Отмечают изменения и медики, обращая внимание на то, что время долгого сидения дома стало причиной гиподинамии, увеличения веса, злоупотребления сладостями и алкоголем. Эксперты даже говорят о том, что карантин стал причиной преждевременной старости. Можно ли обратить это старение вспять? Какие есть важные приемы для того, чтобы улучшить свое физическое состояние и здоровье после самоизоляции? Какие нужно сдать анализы, чему уделить внимание со своим терапевтом? Об этом «КП» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ = УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ

- Мы все побывали в условиях очень интересного глобального эксперимента. Людей изолировали, по сути, обездвижили, поскольку сильно сократилось количество физической активности. Еда была в доступе и в больших количествах. И при этом был очень высокий уровень стресса, - говорит Зухра Павлова. - Есть такой плакат 1958-го года. Там стоит молодой крепкий мужчина на весах, а за его спиной – тень пожилого сгорбленного толстого человека. И написано: «Толстеть – значит стареть».

Ожирение – это действительно путь к ускоренному старению. Да и параллель похожа. Пожилые люди тоже мало двигаются, они часто инертны и печальны, они бывают в депрессии. К этому добавляются проблемы с жеванием, ослаблены жевательные мышцы, поврежден зубной аппарат. Поэтому пожилые люди стараются есть легкую для пережевывания пищу, а это – сладости и это жирная пища. Белок, мясо, пережевывать трудно. Люди, которые находились в самоизоляции и были подвержены большому стрессу, обездвижены и много ели – продемонстрировали самим себе и ученым, что ускоренного старения можно добиться в кратчайшие сроки. Что же можно сейчас сделать, чтобы помочь своему организму?

1. Прогулки два раза в день

- Первый совет – простой. С учетом того, что гулять можно, а погода – прекрасная, нужно увеличить свою физическую активность. Все мы сейчас видим на дороге доски объявлений: «Всем по кошке – всем по собаке!». Так вот, собака очень хорошо дисциплинирует в плане физической активности. Какая бы ни была погода, а собаку нужно выгулять. А если взять собачку подвижную, то с ней можно и побегать, подольше походить, иначе недостаток активности будет плохо сказываться на самочувствии собачки. Люди у нас отзывчивые, так что это будет хорошим мотиватором. Ежедневные двукратные прогулки очень способствуют улучшению физического состояния, говорит Зухра Павлова.

Какая бы ни была погода, а собаку нужно выгулятьФото: Михаил ФРОЛОВ

2. Идем к терапевту и проверяем метаболизм организма

Можно записаться на прием в поликлинику и оценить уровень своего метаболизма, сдав простые анализы. Общий анализ крови, анализ на глюкозу, инсулин, на мочевую кислоту (общий анализ мочи), общий холестерин. Это покажет, произошли ли какие-то серьезные изменения в обмене веществ. Доктор на приеме измерит давление и пульс и оценит клинические признаки наличия или отсутствия больших проблем со здоровьем, сердечно-сосудистых, например.

3. Добавляем в рацион овощи и фрукты, но в меру

Сейчас все располагает к тому, чтобы добавлять в рацион свежие овощи, ягоды, зелень, фрукты. Здесь самое главное не переусердствовать. 3 млн. смертей ежегодно ВОЗ связывает с недостатком в рационе овощей и фруктов. В то же время, если злоупотреблять этими прекрасными продуктами, это может привести к ухудшению здоровья. Из овощей много углеводов содержится в морковке и свекле, а во фруктах и ягодах очень много и фруктозы, и глюкозы. Один съеденный персик или одно яблоко – это большая польза, а съеденная чашка персиков да еще несколько дней подряд – это уже скорее минус для организма, чем плюс.

Добавляем в рацион овощи и фрукты, но в меруФото: Мария ЛЕНЦ

4. Вода улучшает обмен веществ и сжигает жиры

Не забываем пить воду. На улице сейчас жаркая погода, мы очень сильно теряем жидкость при дыхании и через кожу и не замечаем этого. Потеря влаги организмом ухудшает наше состояние. Кроме того, как говорят, что без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, а еще, регулярно употребляя воду, мы перебиваем постоянное желание есть. Очень распространено такое непонимание своих желаний, и люди путают желание пить и желание есть. Поэтому, выпили стакан воды – вроде как и есть перестало хотеться.

5. Отлаженный ритм сна регулирует гормональный фон

Не забываем о том, что люди, которые ложатся спать за полночь, будут иметь намного больше жировой ткани и худшее состояние здоровья, чем те, кто ложится спать вовремя, то есть до 23 часов. Есть такое понятие циркадные ритмы, от которых очень зависим человек. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека каждый божий день выстраивает свой гормональный фон по времени суток.

Отлаженный ритм сна регулирует гормональный фонФото: Олег РУКАВИЦЫН

Если мы поздно ложимся спать, мы нарушаем баланс нескольких очень важных гормонов и прежде всего кортизола – дирижера всей нашей гормональной системы. Система адаптации нашего организма гениально устроена. Она очень сильная и многое может преодолеть, быстро и гибко перестроиться. Однако я часто привожу такой пример. Можно ехать на машине и «на ручнике», забыв снять ручной тормоз, но, доехав до точки назначения, машина остается без дисков. То же самое и с человеческим организмом. Он тоже приспосабливается к этим неправильным ритмам, но в процессе адаптации теряет здоровье. Поэтому о теле надо заботиться, я говорю своим пациентам: «У вас нет другого тела, как какого-нибудь другого платья!».

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