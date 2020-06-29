В Ярославской области приступили к решению вековой экологической проблемы в рамках федпроекта «Оздоровление Волги»

Сырьем служило так называемое «зеленое масло», которое везли к предприятию баржами по Волге и сливали в выкопанные на берегу и обмазанные глиной огромные котлованы. О том, что это мощный канцероген, вызывающий онкологические заболевания, в эпоху масштабной индустриализации и ускоренного накопления страной промышленного потенциала никто не задумывался. Народ готовился к обороне рубежей молодой страны.

Последствия действий тех лет планируется нейтрализовать в Тутаевском районе Ярославской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», являющегося частью нацпроекта «Экология». Уже ведется подготовка проектов по ликвидации двух объектов накопленного вреда. Это пруды — накопители кислого гудрона на территории НПЗ имени Д. И. Менделеева в Тутаевском районе и так называемые «зеленые масла» бывшего сажевого завода в Ярославле.

К настоящему моменту специалистами уже изучено более 50 различных вариантов технологии ликвидации этих специфических производственных «свалок». Подготовлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте. Однако из-за технологической сложности требуется привлечение федерального финансирования. Вопрос находится в стадии решения.

Спустя десятилетия, в 1970-е годы, когда технологии усовершенствовали и завод перебазировали на новую площадку в районе НПЗ, выяснилось, что старая превратилась в источник повышенной опасности. Котлованы к тому времени уже засыпали, предварительно откачав из них токсичные отходы. Но «зеленое масло» уже просочилось глубоко в землю и достигло русел подземных речек, несущих свои воды прямиком в Волгу. Дренажная система из бетонных плит протяженностью более километра и глубиной шесть метров — фактически бесхозная — не спасает. Геологические изыскания, проведенные перед постройкой дренажа, определили объем токсичных отходов в шесть тысяч тонн. В начале 90-х новые исследования цифру уточнили — 16 тысяч тонн.

Земля на десятки метров в глубину пропитана нефтепродуктами. Экологи не исключают, что токсичные отходы попадают в Волгу.

«Защита водных объектов как от сточных вод, так и от объектов накопленного вреда, многие из которых накапливались десятилетиями, — важная задача, которую мы решаем как в рамках национального проекта «Экология», так и в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»», — отмечает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.