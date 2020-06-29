Актриса из «О чем говорят мужчины?» заявила в полицию о мошенничестве

В полицию обратилась 31-летняя актриса театра и кино Анастасия Жданова. Женщина рассказала оперативникам, что стала жертвой мошенников, которые ее обокрали. Все случилось виртуально, когда Анастасия делала покупки на одном из сайтов со спортивной одеждой. Выбрав понравившийся спортивный костюм, актриса оставила заявку и с ней вскоре связался менеджер по продажам.

«Анастасии позвонил мужчина, который представился менеджером спортивного магазина. Он проконсультировал женщину по выбранному костюму, после чего отправил ей ссылку на оплату товара. Актриса подвоха не почувствовала, все оплатила и стала ждать заветный костюм. Менеджер сообщил, что оплата прошла и вскоре все будет. Однако вскоре телефон менеджера стал недоступен, а товар все никак не приходил. Поняв, что ее обманули, Анастасия отправилась писать заявление в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все детали случившегося с актрисой инцидента. Оперативникам предстоит выяснить, кто обманул женщину и попытаться вернуть ей украденные деньги.

Анастасия Жданова участница труппы государственного академического театра имени Вахтангова. Актриса исполнила множество ролей как на сцене, так и в кино. Среди ее работ участие в таких российских кинопроектах, как «О чем говорят мужчины?», «Офицерские жены», «Криминальное наследство» и другие