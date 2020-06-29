Божевич ушел, Гончаренко - вернулся: что происходит с футболом после возобновления чемпионата России

С момента возобновления чемпионата России по футболу прошло всего два тура, а событий множество. «Ростов» из-за карантина в команде первый матч играл молодежкой. Матч «Краснодар» - «Динамо» перенесли на месяц из-за того, что и в «Динамо» подхватили коронавирус несколько игроков. А «Оренбург» по той же самой причине (заболело 6 футболистов) вообще отказался от игры с «Краснодаром» и ему записали «баранку».

Не спокойно и на тренерской скамеечке. Из «Крыльев Советов», находящихся в самом низу турнирной таблицы, «по обоюдному согласию» ушел Миодраг Божевич. Это, кстати, уже седьмой российский клуб, где поработал (с разным успехом) специалист из Черногории. Самарцы в тот же день объявили, что подписали на два года контракт с Андреем Талалаевым. Не все приветствовали такое назначения, но вот как представляет его сам клуб.

«Андрей Талалаев хорошо известен российским любителям футбола. Он приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной России в 2010 году и провел здесь 2 матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".»

Посмотрим, удастся ли Талалаеву оставить ослабленную команду в Премьер-лиге. Напомним, что «Крылышки» еще зимой сдали в аренду, а потом и продали в «Спартак» лучшего бомбардира Александра Соболева.

А вот в ЦСКА отставка Виктора Гончаренко не состоялась. После поражения от «Зенита» (0:4) белорусский специалист психанул и написал заявление. На следующий матч против «Динамо» (0:0) армейцев уже вывел старший тренер Сергей Овчинников.

Но клуб дал возможность Гончаренко остыть, сообщив, что он пропускает игру по состоянию здоровья. В воскресенье на официальном сайте ЦСКА появилась новая информация.

«Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.

Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со «Спартаком».

Кстати, команды сейчас идут на пятом и шестом месте в турнирной таблице, цепляясь за еврокубковую зону, и этот матч важен вдвойне.

Результаты 24-го тура

«Ростов» - «Арсенал» - 2:1; «Динамо» - ЦСКА – 0:0; «Рубин» - «Локомотив» - 0:2; «Спартак» - «Уфа» - 0:0; «Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1; «Ахмат» - Сочи» 1:1, «Урал» - «Тамбов» - 2:1.

Турнирная таблица

1. Зенит 24/56

2. Локомотив 24/47

3. Ростов 24/41

4. Краснодар 22/41

5. ЦСКА 24/37

6. Спартак 24/32

7. Динамо 23/31

8. Уфа 24/31

9. Арсенал 24/28

10. Урал 24/28

11. Сочи 23/28

12. Рубин 24/26

13. Тамбов 24/25

14. Ахмат 24/24

15. Оренбург 23/23

16. Кр. Советов 24/22

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