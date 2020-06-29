«Страдал раздвоением личности и ел грязь»: сестра убитой модели из Москвы рассказала о стрелке, который устроил расправу

Без малого две недели в Москве близкие оплакивают погибшую Лизу Хлюпину, ее маму Светлану и четырехлетнего племянника Максима (имя изменено). Семью расстрелял 22-летний Севастьян Путинцев — бывший парень Елизаветы. Сестра погибшей в социальных сетях рассказала детали из биографии стрелка.

— Как можно продать оружие 22-летнему *** (дураку — прим.ред.) с психическими расстройствами, социопату с раздвоением личности, откровенному шизофренику, который в армии ел грязь, чтобы отравиться? Он прошел курсы стрельбы, получил разрешение на хранения оружия, купил «Сайгу» — прототип «Калашникова», травмат, пять видов патрон, наручники, с которыми пришел к нам в дом, — написала сестра убитой Инна.

Женщина, которая потеряла ребенка, говорит, что Путинцев готовился к убийству три месяца. Это срок, с которого Лиза рассталась с Севастьяном и он начал заниматься оформлением всех разрешений.

— Он смотрел им в глаза, он добивал четырехлетнего ребенка, он стрелял в телефон моей сестры, когда она пыталась позвонить в полицию.

Москвичка также высказала неудовольствие работой полиции. По ее словам, дверь в квартиру не вскрывали, хотя поступил вызов о стрельбе. Сотрудники дождались мужа Светланы — мамы Инны и Лизы, который приехал с ключами, когда узнал о ЧП и открыл дверь.

— Мой сын умер от потери крови, а они ждали. Моя сестра была ранена в живот и скована наручниками. А они ждали.

Елизавета Хлюпина

ОН СЛУЖИЛ, ПОЭТОМУ ПСИХИАТР ВЫДАЛ СПРАВКУ

Достоверно известно, что у Севастьяна Путинцева было легальное разрешение на оружие: и на травматический пистолет, и на «Сайгу». Номера документов имеются в распоряжении редакции. Но если все описанное сестрой о психическом состоянии парня правда, то как ему удалось получить документ?

— Получить лицензию на оружие не так сложно. Половина процесса дистанционна — документы подаешь через «Госуслуги», — рассказал «КП» юрист Владислав Ганин. — Очно получаешь справки окулиста, нарколога и психиатра. Путинцев служил в армии. К таким у психиатров меньше всего вопросов, ведь они проходили призывную и в войсках имели дело с оружием. Еще нужно оплатить и пройти курсы стрельбы, купить сейф и вызвать участкового, который проверит, что место для хранения оборудовано правильно.

Но почему, если как уверяет сестра убитой, Путинцев в армии ел грязь и страдал раздвоением личности, он не стоял на учете психиатра?

— Если эпизод с грязью действительно был, то вряд ли он делал все демонстративно, иначе его бы комиссовали со справкой. Вероятно, он просто хотел отлежаться в госпитале с отравлением. Про раздвоение личности — это вопрос к его близким, почему не обратились за квалифицированной помощью. После трагедий мы часто хватаемся за голову: «А ведь надо было его врачам показать!». С другой стороны, в нас сидит страх, если человек будет под наблюдением психиатра, это сломает ему жизнь, на работу не возьмут. Поэтому этого врача люди часто игнорируют, — добавил Ганин.

Четырехлетний мальчик стал одной из жертв расправы.

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

18 июня Севастьян Путинцев приехал к дому своей бывшей девушки модели Елизаветы Хлюпиной. Пара встречалась почти пять лет, но за пару месяцев до трагедии рассталась. Парень пытался вымолить прощение возлюбленной: приезжал во двор, взбирался на крышу своего старого «Крайслера» и кричал извинения на весь двор.

Лиза училась в магистратуре авиационного института на переводчика. Принимала участие в модельных съемках. В прошлом году отучилась в школе Вячеслава Зайцева. Жила с мамой Светланой Тивченко — фамилия по новому мужу. Старшая дочь Светланы Инна — мать двоих детей. Старшего — четырехлетнего Максимку и расстрелял Путинцев. Он гостил у бабушки.

Убийца попал на кадры камеры наружного наблюдения

Оружие Путинцев спрятал в чехле от гитары. Когда ему открыла дверь квартиры бывшая девушка, он достал карабин и стал угрожать. Лизу приковал наручниками. Сначала убил ее маму и маленького племянника. Ребенок закрылся в ванной комнате, но Севастьян расстрелял замок на двери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство трех человек. Однако отвечать по нему некому. Тело Путинцева обнаружено в той же квартире рядом с оружием. Прощание с семьей происходило в закрытых гробах. После их кремировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785757" frameborder="0"></iframe> Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

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