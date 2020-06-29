Работая курьером, я смог оплачивать ипотеку: Как подработка выручила во время пандемии коронавируса

РАЗВОЖУ ЗАКАЗЫ ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫХОДНЫМ

- Я работаю фитнес-тренером в спортклубе, но когда началась эпидемия коронавируса, остался без заработка. Залы закрыли, никто не знал, сколько времени продлится пандемия, и когда снова можно будет вернуться на работу. Было немного не по себе. Месяц просидел дома, а потом начал искать варианты подработки, - говорит житель Москвы Александр Вашуркин. – Устроился курьером, вожу заказы Яндекс.Такси. Эта работа спасла меня. У меня семья, дети, ипотека. Нужно платить кредит, денег не было. Если не лениться, можно хорошо заработать. Я за первые две недели, работая с 9 утра и до 23 вечера, платиновый уровень получил. Отличный вариант для дополнительного заработка.

Спортклубы в Москве открылись с 23 июня, Александр вернулся к персональным тренировкам в зале, но работу курьером бросать не собирается.

- Утром поработал в спортклубе, а после поехал заказы развозить, - рассказывает Александр. – Завтра тоже продолжу. Заказы развожу на авто. Работа курьером мне нравится. Очень удобно. Обедать домой приезжал. Если детей не с кем оставить, всегда с собой можно взять. За эти два месяца подработки много новых знакомых появилось. А сколько историй во время работы приключалось, не соскучишься. Ах да, еще чаевые дают, что тоже плюс.

Работать курьером можно не только на авто. Заказы можно на велосипеде или самокате развозить. А если нравится гулять, то и пешком, или пользуясь общественным транспортом.

НЕ НУЖЕН ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ

Доставляя заказы пешком или на велосипеде, максимальный вес заказа не будет превышать 10 кг. Клиенты могут попросить передать, что угодно: от букета цветов любимой девушке до связки ключей, если кто-то из членов семьи ушел по делам и ненароком две связки с собой прихватил.

Если работать предпочитаете на машине, то вес посылок будет больше – до 20 килограмм. Это может быть как бытовая техника, так и продукты питания. Кстати, в отличие от водителей такси, которым, чтобы работать в этой сфере, обязательно нужно иметь не меньше трех лет водительского стажа, курьеры могут развозить заказы, даже если не так давно сели за руль. Такой способ подработки оценили автомобилисты.

- Развозить заказы можно по дороге на основную работу, или возвращаясь с нее. Даже если на дачу на выходных едете, запросто можно несколько пакетов по адресам развести, - говорят автокурьеры. – Это удобно. Все равно ведь по своим делам едешь, почему бы еще и не заработать дополнительно.

ОФОРМИЛСЯ КАК САМОЗАНЯТЫЙ

- Работать курьером начал чуть больше месяца назад. Я занимаюсь резьбой по дереву. Когда нет заказов, или все быстро сделал, бывает свободное время. Решил использовать его для подработки, - говорит житель Астрахани Фардин Ильмурзаев. – Заказы доставляю пешком. Люблю радовать людей. Я доставляю еду. И меня всегда очень ждут. Бывает, что по 25-40 километров за день нахаживаю. Работаю каждый день. Оформился как самозанятый. Работа курьером мне нравится. Я официально трудоустроен, у меня гибкий график, один день могу больше работать, в другой, если есть срочные дела, заняться ими. Это отличный вариант, как для подработки, так и для основного заработка. И самое главное, заказы будут в любой день.

Работа в службе доставки очень востребована была во время самоизоляции. Без курьеров во время пандемии не обойтись: они привозили продукты, готовые блюда, и прочие заказы, вплоть до документации. А как иначе, если не через курьеров, передавать необходимые бумаги, когда работаешь на дому.

В большинстве регионов режим самоизоляции отменяют, с каждой неделей снимают все больше ограничений. Тем не менее, заказов у курьеров меньше не становится Сейчас, когда нужно возвращаться на работу в офис, тратить большое количество времени на дорогу, доставка становится еще востребование. Во-первых, это удобно. Во-вторых, экономится время.

ВАЖНО

Как начать выполнять заказы в качестве курьера

Оформление заявки занимает несколько минут. Она подается онлайн. Первый заказ вы получите уже через несколько часов.