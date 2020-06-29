"Вкус как в детстве и бледно-розовый цвет": Ученые рассчитали формулу идеальной колбасы

Эксперты маркетингового агентства Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН провели исследование о качества колбасы. Они проанализировали свыше 65 тысяч отзывов потребителей из 250 городов РФ с помощью машинного обучения о качестве вареной колбасы в сети Интернет с 2014 года. Благодаря этому и появился образ идеального продукта.

Большинство покупателей отмечают, что в колбасе непременно должен присутствовать вкус мяса. На втором месте среди популярных запросов людей - соль. Колбаса должна быть умеренно соленой, а также иметь небольшое количество специй.

Продукт должен напоминать вкус из детства, не быть жирным и иметь понятный, короткий состав. Большое количество ингредиентов, в число которых входят вкусовые добавки и консерванты, отталкивают покупателя от такого продукта. Качественные характеристики простого состава: длина, количество добавок с приставкой Е, понятность и узнаваемость ингредиентов, порядок расположения составляющих.

По оценке потребителя плохая колбаса имеет пресный вкус и не мясной аромат. Еще одной проблемой является отсутствие баланса специй и повышенная жирность продукта. Потребителей отталкивает соевый или крахмальный привкус и дешевый вкус ливера.

Покупатели не ожидают, что продукт будет на 100% натуральным, но выбирают колбасу, реклама которой отражает качество продукта. Большинство потребителей еще полагаются на ГОСТ, но отмечают, что это уже не та оценка, что была в советское время.

Потребители также обращают внимание на цвет. Большая часть людей считает, что бледно-розовый соответствует натуральному продукту, а более яркие оттенки являются неестественными.

Таким образом был выявлен образ идеальной колбасы. В меру соленая, со вкусом «детства», имеет простой и понятный состав, без ММО, птицы и субпродуктов, четко прослеживается вкус мяса, в составе должно быть не более пяти Е, а также колбаса должна иметь натуральный мясной запах и быть нежно-розового цвета. Храниться такой продукт должен не более 30 дней.