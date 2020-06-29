Путин проголосует загадочным образом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до сих пор державший паузу по время вопросов журналистов - «когда и как намерен проголосовать по поправкам в Конституцию Владимир Путин?». Но в понедельник он все же слегка приоткрыл завесу тайны.

- Президент будет голосовать лично, - сказал Песков, но тут же напустил тумана. - Когда и как - мы вам сообщим.

Дело в том, что как раз в месте голосования главы государства вопросов никогда не возникало. Он много лет неизменно приезжает на свой избирательный участок в Академии наук на Ленинском проспекте. К чему же тогда такие оговорки.

- А президент будет голосовать в маске? - допытывались журналисты. - В перчатках? А то есть разные примеры среди чиновников.

- Вы увидите, когда будет голосовать, - не сдался Песков. - Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих.

То есть загадочность способа голосования президента только возросла. Не исключено, что Путин отдаст свой голос вообще на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю, завершившись 1 июля. Владимир Путин, как предполагалось, мог проголосовать онлайн или до основного дня голосования. Итоги голосования, как ожидается, будут объявлены уже 2 июля.

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