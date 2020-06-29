Друзья, мы подготовили для вас новый обзор самых интересных подкастов Радио «Комсомольская правда». Но, поскольку в комментариях под прошлыми обзорами было несколько вопросов "А что такое подкасты", сначала расскажем про это.

Подкасты - это аудиоистория о чём-либо. В каждом подкасте берется какая-то тема и обсуждается с экспертами. Все подкасты мы готовим для эфира Радио «Комсомольская правда». Но не всегда удобно слушать в прямом эфире, поэтому эти аудиозаписи мы отдельно выкладываем на наш сайт и в специальные приложения для прослушивания подкастов - Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыку и многие другие. Там вы можете слушать их, когда удобно - по дороге на работу и домой, во время занятий спортом или когда занимаетесь домашними делами. Если вам понравится какой-то подкаст, вы можете подписаться на его новые выпуски (это бесплатно). Кнопки для подписки на разных сервисах вы найдете в выпусках, когда откроете их по ссылкам ниже. Приятного прослушивания!

1. Самым прослушиваемым подкастом минувшей недели стал эфир Владимира Ворсобина о том, почему некоторые регионы отменили Парад Победы. Это было настолько непривычно, что возникает мысль: а нужны ли нам парады в принципе? Вроде, отменили - и ничего. На самом деле, там всё сложнее и вот почему (слушать)

2. На втором месте подкаст про всё тот же Парад Победы. Но только не про региональные, а про главный, который в Москве. Разобрали с экспертами его по косточкам - почему крестится Шойгу, как снимали пролет камеры через дуло танка и можно ли по участию иностранных военных говорить о начале создания СССР 2.0 (слушать)

3. На третьем месте по прослушиваниям подкаст про то, какие меры по отлову пьяных водителей гаишники собираются предпринять после жуткого ДТП с пьяным Ефремовым. Дыхни, лизни, езжай: ГИБДД вернулась к идее экспресс-тестов на пьянство за рулем (слушать)

4. На четвером месте - тоже подкаст про Парад. Но не про московский, а про калининградский. Во время марша местная Золушка потеряла туфельку и настоящий адмирал приказал её разыскать и наградить (слушать)

5. Статья Владимира Путина о причинах Второй Мировой войны, которая была опубликована в американском издании «The National Interest», наделала много шума. Вместе с историками мы разобрали, насколько она корректна с точки зрения истории и зачем в принципе Путин её написал. Начало войны глазами Владимира Путина. Спецпроект (слушать и читать)

6. Еще одной темой, которая заинтересовала наших слушателей, стали грядущие президентские выборы в Белоруссии и возникшие из-за этого задержания и протесты в Минске. Владимир Ворсобин разбирается вместе с экспертами, что творится в Белоруссии. Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток (слушать)

7. В продолжение белорусской темы хорошо зашло интервью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Он считает, что не исключена вероятность, что Лукашенко может проиграть выборы 9 августа (слушать)

8. Сейчас вся Россия голосует по поправкам в Конституцию. В интернете много информации о сути поправок, о том, что изменится в основном законе. Но мы решили пойти еще дальше и обсудить с экспертами, какой будет Россия в случае принятия поправок в Конституцию, как именно изменится жизнь, если россияне проголосуют "за" (слушать)

9. Одна из самых громких тем недели - приговор Кириллу Серебренникову. Но если в основном все обсуждали, виновны ли фигуранты "Театрального дела" или нет, мы попросили обсудить режиссера Юрия Грымова и продюсера театра и кино Павла Каплевича, есть ли в современной России место милосердию. И вашим, и нашим. Почему приговор Серебренникову устроил всех (слушать)

10. Владимир Путин предложить повысить НДФЛ до 15% для людей, зарабатывающих более 5 миллионов в год. Но экономист Никита Кричевский уверен: это только первый шаг. Следующий шаг будет - освобождение от подоходного налога тех, кто мало зарабатывает. А вот это уже касается очень многих россиян (слушать)