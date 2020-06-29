2020-06-29T15:01:11+03:00
Звезды

"Это была трагедия": Мария Порошина потеряла ребенка в браке с Гошей Куценко

Актриса после случившегося долго не могла забеременеть
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Порошина растит пятерых детейМария Порошина растит пятерых детейФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мария Порошина многодетная мама. От разных мужей актриса воспитывает пятерых детей. Однако мало кто знает, что артистка пережила страшное горе в браке с Гошей Куценко.

Брак Марии Порошиной и Гоши Куценко длился пять лет. В начале совместной жизни актриса потеряла ребенка, после чего долго не могла забеременеть. Гоша был подле супруги в тот нелегкий период, уверяя, что у них еще все впереди.

"Первого ребенка я потеряла на раннем сроке. И это была трагедия. Когда она случилась, Гоша утешал меня", - разоткровенничалась о пережитом 46-летняя артистка.

Их дочь Полина родилась не сразу, прошло несколько лет после трагических событий. "Это произошло на последнем курсе института. Мы были с Гошей, конечно, счастливы", - поделилась Порошина в эфире программы "Судьба человека".

Однако через три месяца после рождения дочки семейная жизнь актеров рухнула. Куценко и Порошина расстались из-за измен артиста. "У него появилась другая. В тот момент я поняла, что хочу быть одна. Гоша сам признался. Он был честен. Вот такой у него случился приступ доверия. Мы же были как Ромео и Джульетта. Мне жить после его измены даже не хотелось. Не знала, что дальше будет", - заявила актриса.

Впрочем, звезды сумели сохранить теплые отношения и общаются по сей день. "У него прекрасная жена, дети. У меня пятеро наследников. Мы многое с Гошей прошли. Было и безденежье, и очень непростые времена. Гоша - мой ангел-хранитель, готовый всегда прийти на помощь. Он всегда рядом, когда это нужно", - рассказала Мария.

Напомним, Мария Порошина растит пятерых детей. Старшую дочь Полину актриса родила в 23 года. После развода с Куценко артистка вышла замуж за Илью Древнова. Порошина прожила с ним 17 лет. У пары родились три дочки: Серафима, Аграфена и Глафира. В начале 2019 года на свет появился долгожданный сын Марии. Имя отца малыша она не раскрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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