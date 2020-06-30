Как Крым сражался за себя и туриста

Часть 1

ЦЕНЫ НЕ ПОДНЯЛИ! УЖЕ СПАСИБО

Феодосия – первый крупный курортный город полуострова, встречающийся на пути усталого путника, прибывшего с материка по суше. Но, первое, что видит турист в Феодосии – серебристые баки нефтехранилища и унылую промзону. Видит, содрогается от ужаса и давит на педаль газа.

А зря. Всего в километре от этого индустриального кошмара притаился тихий южный городок со старинной застройкой. Там есть музей Айвазовского, дача Стамболи в «мавританском стиле», уютные парки и скверы – все то, за что мы так любим остальной Южный Крым.

И в этой патриархальности притаился 4-звездочный отель «Алые паруса». Заведений подобного уровня в Крыму меньше десятка и приехали мы сюда не случайно. Мы были заочно знакомы с управляющей отелем Анной Нерозиной. Когда был объявлен всемирный карантин накануне сезона, весь турбизнес планеты накрылся медным тазом в одну секунду и замер в летаргическом сне, даже без конвульсивных сокращений конечностей. Анна же, напротив, развязала настоящую битву за свою гостиницу, фиксируя в соцсетях ход локальных сражений. Читались ее посты, как легендарная книга Артура Хейли «Отель», не оторваться.

4-звездочный отель «Алые паруса»Фото: Юлия АЛЕХИНА

Если бы Анна вздумала собирать деньги на спасение отеля, мы бы первыми сделали перевод. Но отель выжил сам. Шикарный красавец с голубым бассейном, огромными номерами с такими же огромными балконами, строгой охраной и вышколенным персоналом. Все это великолепие в варианте «двухкомнатный люкс» стоило 3000 рублей с человека в сутки – средняя цена одноместного номера в европейской части России.

Да-да! Это был для нас главный сюрприз - цены на номера, вопреки слухам, крымские отельеры пока поднимать не стали.

И еще в отеле Анны есть рыбная кухня. За морепродуктами она ездит сама к рыбакам, на заре, ломая привычный парадокс Крыма: курорт у воды, а штатные блюда на полуострове – чебуреки, которые в Черном море не водятся.

Бросив в номере сумки от бронежилетов, которые наша семья использует вместо чемоданов, спецкор КП на секунду включил «Летучую» и заглянул под унитаз, в то секретное место, куда обычно уборщицы ленятся лазать. Но, в «секретном углу» было чисто.

ВЫЖИВАЛИ КАК МОГЛИ: «ДЕВЧОНКИ НАДЕЛИ СКАФАНДРЫ»

Анна встретила нас в простенькой белой маечке, джинсах и тяжелых трекинговых ботинках, перемазанных строительным раствором. Характерная няшная внешность, как и в случае с другой крымчанкой, Натальей Поклонской, совершенно обманчива. Чувствовалось, что Анна правит здесь твердой рукой. Начали разговор с «видов на урожай»:

Анна правит здесь твердой рукойФото: Юлия АЛЕХИНА

- Было ощущение в марте и апреле: все, шляпа сезону, конец туризму… А сейчас?

Анна, ощущая за плечами поддержку в виде дизель-генератора и емкостей с водой для трехсуточного потребления гостиницы, ответила на мой вопрос с ледяным спокойствием бывалого ландскнехта (немецкого наемного пехотинца эпохи Возрождения, - ред.):

- Крым за последние годы прошел столько нештатных форс-мажоров! Начиная с нашей прекрасной «крымской весны», заканчивая блэкаутами, отключением связи, засухой… Мы готовы уже ко всему. И пандемия нас не сильно напугала. Со всем можем справиться. Проверено.

- Например?

- 28 марта нам запретили работать как отелю, ресторану и спа-центру. Стали думать – что можно делать? Разрешили работать с доставкой готовой еды. Берем всю команду ресторана, перетасовываем, и развозим пиццу по всему городу. Разрешили клининг. И вся команда горничных занялась чисткой ковров, одежды, потом квартир. Разрешили работу парикмахеров и маникюрш – девчонки надели «скафандры» и пошли стричь… То есть на три месяца мы полностью изменили схему работы отеля и только сейчас возвращаем в прежний режим. Выжить можно было только за счет гибкости. Мы перетрясли все склады отеля, нашли там кучу старой украинской бытовой техники, никому не нужной, но ее покупали на «Авито». Это тоже были деньги на зарплату…

Анна Нерозина готова к любым трудностямФото: Юлия АЛЕХИНА

РУССКИЙ КУРОРТНИК ПЬЕТ ВДВОЕ МЕНЬШЕ УКРАИНСКОГО

Когда в конце 90-х годов в России появились возможности для массового заграничного туризма, умные люди предупреждали: ничего хорошего нет в том, что россияне отдают свое заработанное чужим людям из чужих стран, часто недружественных. Пандемию, со всеми издержками, кое-кто счел «окном возможностей» для отечественного турбизнеса. Мы спросили об этом специалиста-практика:

- Есть же такое выражение: «Нет худа без добра». Возможно, для россиян этим летом будут закрыты и Турция, и Греция, и Испания, и Таиланд. Крым захлестнет волна туристов?

Анна нашу скрытую радость не разделила:

- Пока спрос такой же, как и в прошлом году, никакого сногсшибательного притока гостей я не вижу. Часть туристов отсеется просто из-за страха куда-то выезжать. У людей появилась боязнь отходить далеко от дома. Поэтому получился обычный спрос. В прошлом году был хороший сезон и в этом, предположу, будет то же самое.

- Считалось, что до 14-го года Крым был местом отдыха непритязательных и небогатых людей. Сейчас у россиян есть такой неосознанный запрос – они хотят, чтобы из Крыма получился аналог Ниццы. И верят, что так будет.

- Крым неоднороден. Да, Крым - это «дикий отдых», по данным Минтуризма, в отелях останавливается лишь 30% отдыхающих – все остальное палатки и отдых на квартирах. Пока ничего не изменилось. Да, со времен «крымской весны» открывались новые отели, но массового инвестирования в турбизнес пока нет. Это небыстрая история, туристические регионы развиваются десятилетиями.

В этой патриархальности притаился 4-звездочный отель «Алые паруса»Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Изменились ли запросы туристов? Россияне стали приезжать уже избалованные Египтом и Турцией, им есть с чем сравнивать!

- У нашего отеля как был «высокий сервис», так и остался. К нам всегда приезжали москвичи, не только киевляне. То, что россияне более требовательные к отдыху – факт. Но, средний чек по алкоголю после «крымской весны» уменьшился в два раза.

Анна помолчала, подбирая более дипломатичные выражения:

- Про это не принято говорить вслух, но люди, приезжающие в Крым раньше, пили больше. Только не делайте из этого главный заголовок!

Мы пообещали, но не твердо.

На прощание, мы спросили Анну: что еще нужно сделать для турпотока в Крым? Как его увеличить? Анна знала ответ:

- Чистота моря! Важнее этого нет ничего.

В прошлом году был хороший сезон и в этом,возможно, будет то же самоеФото: Юлия АЛЕХИНА

- Намекаете на сброс канализации в море?

- Да. Насколько знаю, решение этой проблемы запланировано во всех Федеральных целевых программах, по всему побережью. Важнее этого нет ничего. Настоящая роскошь - это чистота.

ПОЛЕЗНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не лезьте в воду на городских пляжах

Наш крымский товарищ, работавший в нескольких крутых ялтинских отелях барменом и администратором, подтвердил: «Даже не думайте купаться на городских пляжах!». На наш вопрос: «А где же купаться?», ответил так:

- Встали на берегу моря, обернулись, если домов за спиной нет – купайтесь.

Важнее чистого моря нет ничегоФото: Юлия АЛЕХИНА

И добавил фразу, вообще не укладывающуюся в голову приезжего «на море» северного человека:

- Из нашего отеля персонал, купающийся в море в черте города, вышибают на улицу без разговоров. Чтобы заразу в отель не таскали.

А в следующей публикации мы для сравнения расскажем об отдыхе в дешевом крымском отеле. Продолжение читайте в ближайших номерах "КП" и на нашем сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787649" frameborder="0"></iframe> Вторая часть путешествия журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму.

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