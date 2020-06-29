Туберкулез в России – угроза пострашнее COVID-19: почему заболевание вновь набирает силу

Недавно Всемирная организация здравоохранения привела цифры по заболеваемости туберкулезом в Европе. 260 тысяч человек болеют этим, казалось бы, уже давно контролируемым заболеванием, и 77 тысяч из них - в тяжелой лекарственно-устойчивой форме. Как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом в России, какие передовые методы лечения разрабатываются и правда ли, что COVID-19 спровоцировал новый рост заболеваемости? На вопросы «КП» отвечает профессор хирургии, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. Перельмана Сеченовского Университета Дмитрий Гиллер.

- Россия, к сожалению, рекордсмен по количеству больных туберкулезом с выраженной лекарственной устойчивостью, - говорит врач фтизиатр Дмитрий Гиллер. – И если по данным ВОЗ в мире среди впервые выявленных больных, то есть со свежим туберкулезом, множественная лекарственная устойчивость определяется в 3,4%, то среди впервые выявленных в России это каждый третий. А среди всех находящихся на лечении в отечественных противотуберкулезных диспансерах свыше 50% пациентов выделяют лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулеза. Поэтому Россия находится в самой угрожающей ситуации по туберкулезу в мире.

При лечении туберкулеза выделяют два вида устойчивости болезни к лекарственным препаратам: это множественная лекарственная устойчивость и широкая лекарственная устойчивость. Множественная лекарственная устойчивость образуется к двум самым сильным препаратам: изониазиду и рифампицину. При широкой лекарственной устойчивости туберкулезные микобактерии нечувствительны уже ко всем наиболее сильным из более чем трех десятков известных препаратов.

- Поэтому люди с туберкулезом легких, при заболевании COVID-19 находятся в группе особого риска. У них высокие шансы тяжелого течения болезни и развития легочной недостаточности и быстрой смерти. И потом, я вам скажу, что это COVID-19 – угроза номер два для России после туберкулеза. Я думаю, что через несколько месяцев будет от COVID-19 вакцина и проблема эта раствориться, а острая ситуация с туберкулезом останется, - считает Дмитрий Гиллер. - Если смертность от COVID-19 в некоторых странах достигает 7% - 8%, то смертность от лекарственно-устойчивого туберкулеза, если это широкая лекарственная устойчивость, доходит до 70%, а при множественной лекарственной устойчивости, по заключению ВОЗ, риск смерти превышает 40%.

Однако, по мнению специалистов, выход из ситуации есть, и он заключается в сочетании современных схем химиотерапии противотуберкулезными препаратами и хирургических методов. Хирургических способа два. Первый – это лечение коллапсом или сдавлением легкого. Это искусственный пневмоторакс, поддувание воздуха в плевральную полость и торакопластики - операции по уменьшению объема плевральной полости. Лечение коллапсом было эффективно в добактериальный период на 70-80%.

Люди с туберкулезом легких, при заболевании COVID-19 находятся в группе особого рискаФото: Иван МАКЕЕВ

Второй метод - резекционная хирургия, когда из легкого удаляют основные очаги распада, - этот метод, в тех случаях, когда его возможно применить, по данным литературы дает эффективность свыше 90%, а по опыту кафедры Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии Сеченовского университета свыше 99% при множественной и 97% при широкой лекарственной устойчивости.

Тем не менее, несмотря на такие высокие показатели, к хирургическому лечению туберкулеза в мире прибегают крайне редко, а в России, намного чаще, но тоже недостаточно.

- Возможно, причина в том, что операция подразумевает сложный реабилитационный период?

- Есть такое мнение, что операции делают больных инвалидами. В нашу клинику поступили около 1 500 больных с туберкулезом, после безуспешного лечения в течение 2 – 15 лет. Это инвалиды второй группы. После операции около 80% вернулись к работе, женщины смогли родить. А ведь туберкулезом болеют молодые люди. Средний возраст больных туберкулезом в России 37 лет. Есть среди заболевших и подростки. И замечу, что хирургия никак не противоречит современным методам лечения лекарствами. К тому же сегодня оперативное лечение на 80% делается эндоскопически, травма от операции настолько минимальна, что уже в день ее проведения люди могут гулять по больничному коридору своими ногами.

Основным методом диагностики туберкулеза на сегодня остается флюорография. Симптоматика, которая должна насторожить: кашель, похудание, кровохаркание, которое, к сожалению, бывает первым симптомом, по которому выявляется туберкулез, хотя это показатель уже далеко зашедшей болезни.

Если человек хорошо питается, хорошо спит, ведет здоровый образ жизни, он, как правило, справляется с инфекциейФото: Иван МАКЕЕВ

- Как сейчас люди заражаются туберкулезом? Ведь, казалось бы, гигиену все соблюдаем, с бедностью, вроде бы покончили.

- Туберкулезом можно заразиться, где угодно. Другой вопрос, все ли заболеют. Если человек хорошо питается, хорошо спит, ведет здоровый образ жизни, он, как правило, справляется с инфекцией. А заболеет человек ослабленный, с недосыпанием, с недоеданием. Большинство из нас встречаются с микробактериями туберкулеза, но не заболевают. Корни туберкулеза – бедность и недоедание, поэтому эту болезнь называют социальной, однако сегодня заболеть туберкулезом может и студент, и бизнесмен, у них стрессы, переутомления.

- Какое бы вы дали объяснение тому, что сформировалось такое разнообразие лекарственно-устойчивых форм туберкулеза?

- На этот счет есть разные теории. Одна из них – это то, что мы в 90-е годы, когда наше здравоохранение было в катастрофическом состоянии, лечили туберкулез то одним препаратом, то другим. Что было в больнице, то и давали, и назначения и отмены лекарств были беспорядочными. Это действительно было, но я не верю, что именно такова причина колоссального роста устойчивых к лекарствам форм бактерий. Есть и такой фактор, как различие подходов в лечении туберкулеза в России и за рубежом. За рубежом практика такая, что после основного курса препаратов больного перестают лечить, даже если лечение было неудачным. У нас не излечившегося пациента продолжали лечить годами, что превращало человека в мини-лабораторию по выработке устойчивых к лекарствам форм бактерий.

КСТАТИ

ВОЗ бьет тревогу: на фоне коронавируса поднимается угроза новой инфекции

В Европе 260 тысяч человек болеют смертельно опасным заболеванием (подробности)