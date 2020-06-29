Нелли Кобзон: «Я болела, но вряд ли у меня был коронавирус. Уже дома, все анализы хорошие!»

Неделю назад в СМИ появилась информация о том, что вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с коронавирусом. Тогда мы не смогли дозвониться до Нелли Кобзон – включался автоответчик. Пообщались с ее друзьями – они также безрезультатно обрывали телефон Кобзон. Все беспокоились: неужели и правда коронавирусная пневмония?

Оказалось, что Нелли Кобзон отключала временно телефон из-за того, что его просто «оборвали» после публикаций в прессе. Сегодня мы дозвонились до Нелли Кобзон, голос звучал бодро – вдова знаменитого певца рассказала kp.ru о самочувствии. Оказалось, что, почувствовав недомогание, Нелли Кобзон решила перестраховаться, она действительно лежала в клиническом госпитале.

- Нелли Михайловна, «Комсомолка» беспокоит, как вы себя чувствуете? Правда, что вы заболели коронавирусом и попали в больницу?

- Я действительно болела - не знаю чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро все не восстановилось. Я не болела сильно. Температуры не было - у меня не было никаких симптомов. Я просто попала в больницу, и хотела сама сделать для себя все анализы.

- То есть вы уже дома и здоровы?

- Давно уже дома. И здорова!

- Не болейте! Берегите себя. Все ваши друзья так беспокоились.

- Слава Богу, все хорошо. Спасибо людям, пишут, беспокоятся, заботятся. У меня все анализы хорошие, все нормально.

Стоит отметить, что Нелли Кобзон живет в загородном доме, она окружена вниманием детей и внуков. Как только ситуация с коронавирусом стала серьезной и было объявлено о самоизоляции, Нелли Михайловна стала ее соблюдать. Никаких праздников не посещала, в гости не ходила, по магазинам не ездила. Но в таком возрасте (Нелли Михайловне 69 лет), с учетом обстановки на сегодняшней день, дети Кобзон перестраховываются и даже при отсутствии температуры настояли на госпитализации. Как известно, коронавирусная пневмония опасное заболевание, которое может развиваться стремительно, поэтому лучше перестраховаться.