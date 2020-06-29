2020-06-29T14:48:58+03:00
В мире

Афганское движение «Талибан»: Нам не нужны русские деньги, чтобы убивать американских солдат

Новость о том, что Москва спонсирует моджахедов, оказалась фейком
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments5
Точку в споре поставил сам «Талибан»Точку в споре поставил сам «Талибан»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Война в этой центральноазиатской стране с небольшими перерывами продолжается уже 40 лет. Об Афганистан сломал зубы сначала СССР, а теперь США. При этом, когда под Кабулом и Кандагаром стояла Советская Армия, то американцы поставляли местным моджахедам (воинам-исламистам) оружие. Например, портативные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» — сбивать наши «вертушки». Это исторический факт, которым в Вашингтоне некоторые до сих пор гордятся.

В наши дни президент США Дональд Трамп регулярно обещает вывести из Афганистана «звездно-полосатые» войска, но там до сих пор находится примерно 8,5 тысяч американских солдат. И вот влиятельная газета New York Times сообщает: Россия якобы платит «Талибану» (радикальная группировка, выступает за изгнание из Афганистана всех «иноземных оккупантов» — ред.) премии за убийства бойцов США.

Сведения эти, само собой, получены от «полностью достоверных» (и столь же анонимных) источников. И больше ничего. Даже корешок денежного перевода с надписями на кириллице в качестве доказательств не привели. Что интересно, в Вашингтоне статью этой «демократической» (оппозиционной Трампу) газеты прочитали с недоумением.

— Фейковая новость, никаких докладов разведки, которые бы указывали на подобные факты, мы не видели, — заявили в Белом доме.

— Это незатейливый вброс от тех, кто провалил 19-летнюю войну в Афганистане, — прокомментировал ситуацию МИД РФ. — А может быть, кому-то не по душе, что наши дипломаты помогают запустить мирные переговоры между Кабулом и талибами.

Точку в споре поставил сам «Талибан». «Мы уже 19 лет сражаемся с захватчиками, и нам не нужна для этого иноземная помощь», — объявили представители движения по своим каналам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«За то, что букашек собирал»: Российскому ученому в Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы
Сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко и два его товарища вот уже 4 месяца в цейлонских застенках. Их задержали за то, что слишком скрупулезно изучали местную флору и фауну
Новости 24
Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза
Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских
Путин объявил призыв запасников на военные сборы
На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях
Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook