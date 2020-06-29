Один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти США объявил себя банкротом. Россия всех переиграла?

Американская компания Chesapeake Energy подала на банкротство. Фирма это примечательная – одна из первых стала добывать в США сланцевую нефть и стала одной из крупнейших в этом секторе. То есть это одна из главных компаний, которые грозились убрать с рынка традиционных поставщиков «черного золота», таких, как Россия. И вот сама Chesapeake Energy не выдержала коронавирусных условий.

Пандемия обрушила спрос на горячее и, как следствие, его цены. Американская марка WTI вообще некоторое время торговалась на бирже по отрицательным ценам – то есть продавцы реально доплачивали, чтобы у них забрали сырье. Все дело в том, что нефть просто негде было хранить. Не удивительно, что в таких условиях Chesapeake Energy только за первый квартал 2020-го потеряла 8,3 млрд долларов убытками.

С начала года акции компании подешевели в 15 раз – никто не хочет вкладываться в такое рискованное по коронавирусным временам дело, как добыча сланцевой нефти. Не будем вдаваться в технические подробности, суть в том, что сам процесс добычи сланцевой нефти ощутимо дороже чем бурение скважин, которым пользуются в России и, например, Саудовской Аравии.

- Сланцевый бум в США мы видели лет 10 назад. Тогда появилось множество новых компаний, а «старички» вроде Chesapeake Energy вышли на новый масштаб добычи, - отмечает аналитик Антон Доршин. – Залогом успеха тогда стала вера в успех сланца, банки охотно кредитовали нефтяников. Но сейчас такой уверенности в светлом будущем отрасли нет и близко. Та же Chesapeake Energy давно уже завязла в долгах, и коронакризис тут стал последней каплей.

По данным авторов CNN, до конца года с рынка уйдут еще десятки нефтяных и газовых добытчиков США. Тут впору вспомнить мартовский прогноз главы «Роснефти» Игоря Сечина, который заявлял, что уход с рынка сланцевиков приведет к росту цен на нефть.

- К концу года она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов, - говорил Сечин. – При текущих ценах снижается эффективность сланцевых проектов. Ряд компаний прекращают работу, это приведет к новой балансировке рынка.

Напомним, США не присоединились к новому соглашению ОПЕК+. В его рамках ведущие страны-производители нефти договорились рекордно сократить добычу, чтобы поддержать упавший из-за пандемии цены.