Сварка и воздух после грозы: Космонавты рассказали, чем на самом деле пахнет космос

Теперь не надо будет тратить миллионы долларов и годы подготовки, чтобы побывать на космической станции. Достаточно вдохнуть новый парфюм. Духи собираются назвать Eau de Space, разработчиком выступает компания бизнесмена Стива Пирса, специализирующаяся на производстве натуральных ароматизаторов и ингредиентов для пищевой промышленности и производства напитков. Но это все маркетинг.

А чем на самом деле пахнет космос? Радио «КП» поинтересовалось у самих покорителей космического пространства.

Летчик-космонавт Юрий Усачев рассказал, что запах на МКС похож на тот, который каждый из нас может почувствовать на борту самолета.

- Такой технический запах. И немного разогретый металл, может быть, легкий ионизированный воздух. Внутри скафандра - очень легкий запах внутренней отделки, такой прорезиненной ткани. Никаких неприятных или каких-то резко выделяемых запахов нет, - говорит Юрий Владимирович.

По описанию космонавта-испытателя Олега Артемьева, в космосе пахнет так, словно ты находишься рядом со сварщиком.

- Когда ты прилетаешь на станцию, конечно, запах не особо такой приятный. Но к нему привыкаешь быстро. А так, когда выход в космос прошел, когда мы возвращаемся на станцию, то чувствуется запах сварки, жженного металла, - поделился своими воспоминаниями Олег Артемьев.

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко считает, что космос не пахнет ничем, просто потому, что космонавты всегда в скафандрах и не могут его понюхать.

- А если немножко отвлечься от этой мысли, то, когда возвращаешься после выхода в открытый космос в шлюзовой отсек, снимаешь скафандр и чувствуешь запах озона. Это как после грозы, свежий воздух такой, - добавил Михаил Корниенко.