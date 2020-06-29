Предваряя Харламова и Асмус: Кто из звезд шоу-бизнеса разводился из-за ревности и измен

Мир шоу-бизнеса хрупок и тревожен. В нем очень мало устойчивых семей, пар и верных друг другу партнеров. Обычно то, что происходит на съемочной площадке или в киновселенной принято называть «перекрестным опылением». И зачастую союзы разрушаются именно после романов и даже измен на площадке или в ходе работы над телепроектом. Можно долго спорить «было» или «не было», понравилось ли, к примеру, Кристине Асмус играть секс с Иваном Янковским в фильме «Текст», но факт остается фактом — заявление на развод с Гариком Харламовым подано. После премьеры картины и давления общества на шоумена. Что поделать? Трепетные и остро чувствующие артисты, что проводят на площадке по 10-12 часов вместе, сближаются...и не могут справиться с соблазном. Так рушатся семьи. «КП» приводит несколько ярких примеров. Ирина Алферова и Александр Абдулов

Многие считают, что развал одной из самых красивых пар советского кино спровоцировал клип «Ты меня любишь», в котором Алферова после уговоров композитора Игоря Крутого чувственно сыграла любовь с Александром Серовым. Якобы Абдулов, как и весь Советский Союз, почувствовал, насколько сблизились его жена с певцом — на экране родилось нечто большее, чем просто актерская работа. В 1991 году вышел клип, в 1993 году они развелись после 16 лет совместной жизни. После этого всех участников треугольника постоянно расспрашивали об этом.

Однако и сам Серов, и Алферова отрицали, что между ними было нечто большее, чем дружба. Позже Александр Панкратов-Черный аккуратно намекнул, что дело было вовсе не в поведении Ирины, а в свободном характере отношений Александра. «Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное, - признавала актриса. - Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали». Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч

Светлана Ходченкова и Владимир ЯглычФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яркая пара уже нового российского кино продержалась вместе куда меньше, чем Абдулов и Алферова — пять лет. Детей не нажили, но зато натерпелись друг от друга на всю оставшуюся жизнь. Она говорила в интервью, что любой поцелуй мужа в кадре — дикий стресс и не всегда удается оставлять это без последствий. Он запрещал ей постельные или откровенные сцены на уровне контрактов — мол, или все вычеркиваешь из сценария, или расходимся. Съемка Ходченковой для мужского журнала вызвала бурю негодования, Яглыч рвал и метал. В итоге ревнивцы развелись и каждый пошел своей дорогой. Татьяна Навка и Александр Жулин

Татьяна Навка и Александр Жулин

Вообще, история любви и развода пары напоминает перипетии бразильского сериала. Изначально Жулин обещал красивую жизнь вместе и до конца дней фигуристке Оксане Грищук. Но при условии, что она оставит катание (девушка подтверждала, что Александр даже о свадьбе говорил).

- Но однажды Майя Усова (жена Александра до 1994 года — Авт.) позвонила мне и сказала: у Жулина роман с Таней Навкой, - вспоминает Грищук. - Я поняла, что они сыграли со мной шутку. Этот человек по натуре - Дон Жуан, и просто хотел избавиться от своих соперников.

euro_scope Татьяна Навка и Самвел Гезалян

В 2000 году Навка и Жулин поженились и вроде бы все шло хорошо, но в 2009 году пара пришла в шоу «Ледниковый период», где одинокие (и не совсем) сердца очень часто находят друг друга. В итоге Татьяна закрутила роман со своим партнером Маратом Башаровым, а Александр позже признался, у него вспыхнула страсть с ученицей Натальей Михайловой. В 2010 году Жулин и Навка оформили развод. Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин

Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин

Эпатажный режиссер Гай Германика и танцор Любушкин почувствовали притяжение на паркете шоу «Танцы со звездами»: она танцевала с Максимом Петровым, он — с Любовью Толкалиной. Она хотела большой и чистой любви, а он...был женат на гражданке США Анне Мазуренко. Правда, ничего об этом не сказал новой возлюбленной и запросто закрутил с Валерией роман. Дошло и до свадьбы, только после которой начали всплывать данные о том, что вообще-то мужчина — двоеженец.

Документы на расторжение брака в Америке он подал, только вот по законам США это могло произойти только через полгода. И оформлять новые отношения, конечно, не имел права. Фактически Вадим не только скрыл от Валерии брак, не только бросил жену, но и американский закон нарушил. Естественно, это не могло укрепить отношения с довольно мнительной Гай Германикой — через полгода они развелись. Татуировки, посвященные бывшему мужу (инициалы В.Л. На запястье), режиссер уже свела. От неудачного брака у Валерии осталась дочка Северина — девочка родилась в 2016 году уже после развода. Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Анастасия Заворотнюк и Сергей ЖигуновФото: кадр из фильма

Роман «прекрасной няни» Вики и Максима Викторовича из того же сериала не мог не случиться в жизни. Заворотнюк и Жигунов не были расписаны, но во время работы в сериале «Моя прекрасная няня», конечно, встречались. И собирались идти в загс. Но в 2007 году в жизни Анастасии и появился новый фаворит — фигурист Петр Чернышев.

Познакомились на съемках шоу «Танцы со звездами. Бархатный сезон», которое Чернышев выиграл в паре с Юлией Ковальчук, пока Заворотнюк вела проект. Буквально за несколько недель до назначенной свадьбы Анастасия призналась Жигунову, что полюбила другого мужчину — Чернышев переехал жить к ней, а в 2008 году они расписались. С тех пор они вместе. В 2018 году актриса родила фигуристу дочь Милу.